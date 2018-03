FPÖ-Obermayr: Dramatischer Anstieg illegaler Zuwanderung bedarf flexible und rasche Aussetzung von Visafreiheiten

Mitgliedstaaten müssen selbständig entscheiden können ob sie Visums-Befreiungen im Ernstfall aufheben

Wien (OTS) - "Tausende Drittstaatsangehörige missbrauchten in den letzten Jahren das Visum System der EU. Unter fadenscheinigen Begründungen wurde die Befreiung von der Visumspflicht in Anspruch genommen, um dann in der Union unterzutauchen. Man denke nur an die Missbrauchsfälle bei den Westbalkan Staaten!", erklärt der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr.

Nun will die Kommission aus diesem Grund eine sogenannte Schutzklausel einführen, welche es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll die Visumsfreiheit auszusetzen, wenn sich die Lage der illegalen Zuwanderung verschärft.

"Diese Klausel ist dringend notwendig. Das Ermessen muss dabei aber bei den Mitgliedsstaaten liegen! Denn: In einer Notlage der Migrationssituation, - die ja laut Bericht Voraussetzung für die Aufhebung ist -, kann man nicht warten bis die Kommission langwierig über einen Antrag entscheidet! Vielmehr muss die Visumspolitik rasch und flexibel an geänderte Einwanderungsgegebenheiten anpasst werden können", fordert Obermayr anlässlich der heutigen Abstimmung über die Schutzklausel. Seien Illegale erstmals im Land, so gestalte sich eine nachträgliche Ausweisung oftmals sehr schwierig bis gar nicht möglich.

