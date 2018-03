Lunacek: "Visa-Schutzklausel ist schwerer Rückfall in Grenzbalkenmentalität"

Grüne lehnen Reaktionsmechanismus zur Wiedereinführung der Visapflicht für Nicht-EU-BürgerInnen ab

Straßburg (OTS) - "Mit der heutigen Annahme eines Reaktionsmechanismus zur Wiedereinführung der Visapflicht für Nicht-EU-BürgerInnen gibt das Europaparlament nicht nur eine zentrale Entscheidungskompetenz aus der Hand und öffnet damit Tür und Tor für populistisch motivierte Schrankenpolitik durch die Mitgliedsstaaten -wie wir sie ja in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben. Diese Visa-Schutzklausel ist darüber hinaus jedoch generell ein schwerer Rückfall in eine Grenzbalkenmentalität, zu deren Überwindung das gemeinsame Europa gegründet wurde", kritisiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen, die heutige Mehrheit im Plenum es Europaparlaments für diese Visa-Schutzklausel.

Besonders auch in ihrer Funktion als Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments bedauert Lunacek diese Entscheidung: "Von diesem neuen Visa-Regime sind vor allem die Staaten des Westbalkan betroffen, wird deren unter schweren Auflagen erreichte Visafreiheit in Frage gestellt. Die EU-Mitgliedsstaaten bekommen damit ein Damoklesschwert in die Hand, das sie je nach Gunst und eigenen Interessen über die Länder des westlichen Balkans hängen können. Dass sich hier das Europaparlament seiner Kontrollmöglichkeiten selbst beraubt hat, ist ein außen- wie demokratiepolitisch schwerer Fehler, der nur mehr schwer wieder gutzumachen sein wird. Unverständlich ist mir auch, wie liberale und konservative Abgeordnete, die sich am Westbalkan engagieren, für diese Klausel und die Selbstkasteiung des EP stimmen konnten."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at