Pirker: Über Gigaliner-Einführung entscheidet das EU-Parlament

ÖVP-Verkehrssprecher: ÖVP war immer gegen Riesen-LKW

Straßburg, 12. September 2013 (ÖVP-PD) Der ÖVP-Verkehrssprecher im EU-Parlament, Hubert Pirker, sieht keinen Grund zur Aufregung in der Debatte über die Riesen-LKW: "Über die Einführung der Gigaliner-LKW entscheiden das EU-Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten, nicht die EU-Kommission", so Pirker. "Die ÖVP im EU-Parlament hat sich immer eindeutig gegen die Riesen-LKW ausgesprochen. Mit uns wird es keine grenzüberschreitende Zulassung der Riesen-LKW in der EU geben", so Pirker. ****

"Die Riesen-LKW sind und bleiben für Österreich volkswirtschaftlicher Unfug", betont der ÖVP-Politiker heute in Straßburg. "Die heutige Debatte gehört in die Kategorie ‚künstliche Aufregung‘ im Nationalratswahlkampf", so Pirker.

