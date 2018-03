Razborcan: ÖVP-Gigaliner-Gespenst darf im Kasten bleiben

Entbehrliche Eigenmächtigkeit des österreichischen EU-Kommissars Hahn in der Rolle eines Schwerverkehrs-Lobbyisten

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Die Eigenmächtigkeit eines österreichischen EU-Kommissars, der entgegen dem politischen Willen seines eigenen Landes in der EU als Gigaliner-Lobbyist auftritt, ist nicht nur entbehrlich, sie ist auch politisch höchst fahrlässig. Das ÖVP-Gigaliner-Gespenst soll im Kasten bleiben, niemand braucht die Monsterstrucks, deren Zulassung in Österreich Milliarden Euro an Kosten verursachen würden - nebst einer massiven Verschlechterung der Verkehrssicherheit. Niemand will sie, außer vielleicht die Schwerverkehrslobby", so der Verkehrssprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Gerhard Razborcan, in Richtung Gigaliner-Lobbyist EU-Kommissar Johannes Hahn.

"In Österreich sind die Straßen für derartige Fahrzeuge nicht gerüstet und es müssten Unsummen investiert werden, um beispielsweise Brücken oder Tunnel umzubauen. Darüber hinaus ist es ein umweltpolitischer Nonsens Maßnahmen zu treffen, die mithelfen, den Güterverkehr wieder von der umweltfreundlichen Schiene auf die Straße zu verlagern. Die Riesen-LKWs mit über 25 Metern Länge und einem Gewicht bis zu 60 Tonnen stellen zudem ein großes Sicherheitsrisiko dar. Das brauchen wir in Österreich nicht", so Razborcan.

