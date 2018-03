Cap sieht Neutralität für durchsichtiges Wahlkampfmanöver missbraucht

Wien (OTS/SK) - Als "durchsichtiges Wahlkampfmanöver" bezeichnet heute, Donnerstag, SPÖ-Klubobmann Josef Cap die in einer Pressekonferenz getätigten Aussagen von Staatssekretär Lopatka und Innenministerin Mikl-Leitner. "Die Entsendung von Chemiewaffenexperten nach Syrien steht in der Tradition der österreichischen Außen- und Friedenspolitik und ist absolut mit der Neutralität vereinbar. Offenbar hat sich die ÖVP vollständig von einer aktiven Außen- und Friedenspolitik verabschiedet. In Syrien sterben Menschen aufgrund von Giftgas und die ÖVP spielt ,beleidigte Leberwurst' - offenbar weil sie bisher das Thema verschlafen hat und jetzt erst aufwacht. Dass die ÖVP das sicherheitspolitische Fundament Österreichs durch den Brief von Verteidigungsminister Gerald Klug, der übrigens positive Reaktionen in Brüssel hervorgerufen hat, ins Wanken gebracht sieht, entbehrt jeglicher Grundlage", so Cap. ****

Cap stellte nochmals klar, dass selbstverständlich ein UNO-Mandat Voraussetzung für das österreichische Angebot sei und dass es bereits 2012 ein solches gegeben habe. Darüber hinaus müsse auch die Sicherheit der Österreicher gewährleistet sein. "Dieses Angebot nun mit der Neutralität zu verknüpfen, ist ein billiges Spiel. Die Neutralität ist Fundament der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik und steht nicht zur Diskussion. Der SPÖ geht es um eine aktive Friedens- und Sicherheitspolitik und um eine effektive Kontrolle und Vernichtung von Chemiewaffen in Syrien", so Cap abschließend. (Schluss) mo/sas/mp

