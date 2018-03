Regner: Endlich Erfolg bei gemeinsamer Bankenaufsicht

Bisher wichtigste Etappe zur gemeinsamen Wirtschaftspolitik seit der Euroeinführung - EU-Abgeordnete will Fortschritte bei Abwicklungsmechanismus und Einlagensicherung

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, wurde im EU-Parlament in Straßburg über eine gemeinsame Bankenaufsicht in der Eurozone abgestimmt. "Die gemeinsame Aufsicht ist die bisher wichtigste Etappe zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik seit der Einführung des Euro. Nach zähen Verhandlungen mit der EZB sind wir nun endlich zu einer Einigung gelangt", so die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Ziel sei eine gestärkte, demokratisch kontrollierte Bankenaufsicht für den Finanzsektor, dem Europäischen Parlament sowie den nationalen Parlamenten werden weitgehende Mitspracherechte eingeräumt. So werde den EU-Parlamentariern ein umfassender Einblick in die Dokumente der EZB zugestanden, ebenso erhält das EU-Parlament das Recht, den Vorsitzenden der Aufsicht mit zu ernennen. "Damit ist ein Übergehen der Parlamentsposition durch den Rat, wie beispielsweise bei der Ernennung von Yves Mersch in das EZB-Direktorium, ausgeschlossen", betont Regner. ****

"In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Bankenaufsichten zu lasch agiert haben. Viele nationale Aufsichtsbehörden haben oftmals zugunsten von Standortvorteilen gegenüber Nachbarländern ihre eigenen Banken nicht ausreichend kontrolliert", erläutert die Vizevorsitzende des Rechtsausschusses. Sie hofft, dass sich auch viele jener EU-Staaten der Bankenaufsicht anschließen, die nicht zur Eurozone gehören. Um die Bankenunion zu vervollständigen, fehlen aber noch zwei entscheidende Maßnahmen, so Regner. "Wir brauchen endlich einen Europäischen Abwicklungsmechanismus mit Haftungsregeln für Pleitebanken und einem Abwicklungsfonds. Auch die Frage der EU-weiten Mindeststandards für Einlagensicherung muss überdacht und dauerhaft etabliert werden, damit die Sparbücher der Bevölkerung dauerhaft gesichert sind", sagt die Europaparlamentarierin. Vor allem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel müsse endlich ihre Blockadehaltung überwinden. "Für die Rettung maroder Banken musste in der Vergangenheit der Steuerzahler aufkommen. Bankenrettungen können selbst einen soliden Staatshaushalt in die Bredouille bringen. Deshalb ist es höchst an der Zeit, hier an einem gemeinsamen Strang zu ziehen und Maßnahmen zu setzen", bemerkt Regner. (Schluss) bj/mp

