Sieben Fälle für den "Alten" ab 13. September in ORF 2

Neue Folgen des ORF/ZDF-Krimiklassikers mit Jan-Gregor Kremp

Wien (OTS) - Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, als der neue "Alte" Jan-Gregor Kremp seine Ermittlungen aufgenommen hat. Mehr als 400 Minuten geht er nun ab 13. September wieder auf Spurensuche, wenn jeweils um 20.15 Uhr insgesamt sieben neue Folgen des ORF/ZDF-Krimiklassikers auf dem Programm von ORF 2 stehen. Und so findet sich auch gleich zum Auftakt so mancher Bösewicht "Im Visier" wieder. Doch dem Kriminalhauptkommissar Richard Voss gibt später auch eine "Blutige Ernte" so manches Rätsel auf, bevor ein "Tödliches Spiel" gespielt wird und dann herausgefunden werden muss, wie hoch der "Preis der Lüge" tatsächlich ist. Ihm zur Seite stehen u. a. Kriminalhauptkommissar Gerd Heymann (Michael Ande) und die beiden Kriminalkommissare Axel Richter (Pierre Sanoussi-Bliss) und Werner Riedmann (Markus Böttcher). Voraussichtlich ab 18. Oktober bekommt das Stammteam mit der Österreicherin Christina Rainer als Gerichtsmedizinerin außerdem weibliche Verstärkung. In Episodenrollen sind u. a. Heiner Lauterbach, Felix Klare, Julia Koschitz, Götz Otto, Peter Prager und Simon Schwarz zu sehen.

Jan-Gregor Kremp zieht Bilanz über ein Jahr als "Der Alte"

Vor ziemlich genau einem Jahr war Jan-Gregor Kremp erstmals als der neue "Alte" zu sehen. Sein Resümee: "Ich habe versucht, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, sprich: meine Rolle so authentisch wie möglich anzugehen. Heute kann ich sagen: Ich bin in dieser Rolle angekommen. Es hätte nicht besser laufen können. Es gibt Einfacheres, als die Rolle des Hauptkommissars in solch einer etablierten Serie zu übernehmen. Mit jeder Folge bin ich ein bisschen mehr in diese Figur hineingewachsen. Die Charakterstruktur des "Alten" kommt immer klarer zum Vorschein: seine Einfühlsamkeit, seine Empathie für die Schwächeren der Gesellschaft wie auch das für einen guten Kommissar notwendige feine Bauchgefühl. Mein großer Dank gilt jedoch dem aufgeschlossenen Team, das mich sofort wie einen Freund aufgenommen hat und zu dem ich guten privaten Kontakt habe. Auch dank dieser Kollegen konnte ich mich am Set sehr schnell - schneller als ich das je vermutet habe - akklimatisieren."

Mehr zum Inhalt der ersten neuen Folge

"Im Visier" (Freitag, 13. September, 20.15 Uhr, ORF 2)

Bei einem öffentlichen Auftritt wird Immobilientycoon Thorsten Gruber Opfer eines Anschlags. Nur dem beherzten Eingreifen der Security ist es zu verdanken, dass Gruber und seine Frau unverletzt davonkommen. Während die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, erfolgt ein weiteres Attentat. Diesmal gibt es einen Toten: René Steinberger, einer der Bodyguards, wird in Grubers Villa erschossen. Zunächst deutet alles darauf hin, dass Steinberger den Attentäter bei einem zweiten Mordversuch überrascht hat.

