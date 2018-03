ORF Ö1-Mittagsjournal vom Do, 12.9.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Andreas Tiesner

Syrien: CIA unterstützt Rebellen mit "Gerät" - Susanne Newrkla ModGespräch mit Hartmut Fiedler

Syrien: Putin-Kommentar in NY-Times - Karin Koller

ModGespräch mit Hartmut Fiedler

Flüchtlings-Causa - Barbara Reichmann

ÖVP reagiert auf Klug-Vorschlag, Chemiewaffen-Experten in USA zu schicken - Monika Feldner-Zimmermann

Grüne zu illegaler Parteienfinanzierung - Wolfgang Werth Telekom-Prozess um mutmaßliche Parteispenden an FPÖ u. BZÖ -Petra Pichler

Italien: Senats-Entscheidung zur Absetzung Berlusconis

erneut verschoben - Barbara Ladinser

Frankreich: Analyse zu künftigen Einsparungen - Hans Woller

Vor Schweiz-Armeeabstimmung - Raphaela Stefandl

Vodafone-Datenklau - Peter Fritz

EU-Parlament stimmt Bankenaufsicht zu - Ernst Kernmayer

EU-Parlament beschliesst Beimischung bei Biosprit - Barbara Battisti JP-Trailer: 20 Jahre Fairtrade: Was hat s gebracht? -

Cornelia Krebs

Umgang mit Medikamenten für Kinder - Bernt Koschuh

Verbesserung der sozialen Lage Studierender - Gudrun Stindl

Soziale Lage von Künstlern - David Baldinger

Wetter - Andreas Tiesner

Nachrichten - Tanja Geleckyj

Englische Nachrichten - Joana King

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Arnim-Ellissen Hubert

Regie: Wittmann Wolfgang

Produktion: Kruder-Klutsch Karin Tel +431/50101 18447

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447