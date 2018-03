Klicka eröffnet neuzugebaute Balkone des CS Pflege- und Sozialzentrums Rennweg

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags Marianne Klicka eröffnete gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Caritas Socialis Robert Oberndorfer vergangenen Mittwoch die neuzugebauten Balkone im CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg. "Ein gelungener Zubau, der es allen Menschen hier im Wohnbereich ermöglicht, jeden Tag frische Luft zu tanken. Die CS als wichtiger Partner der Stadt Wien ist immer darum bemüht, die Lebensqualität der hier betreuten Bewohnerinnen und Bewohner zu steigern" lobte Marianne Klicka bei der Eröffnung.

Die Freude über die neuen Balkone ist groß, da es vielen BewohnerInnen des Pflegezentrums aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht mehr möglich ist, in den schönen, grünen Hof zu gelangen. Die barrierefrei zugänglichen Balkone bieten allen die Möglichkeit - egal ob aus eigener Kraft, im Rollstuhl, oder sogar im Bett - Luft und Sonne zu genießen.

Robert Oberndorfer: "Dank der Unterstützung der Spenderinnen und Spender konnten die Balkone errichtet werden. Die großen Balkontüren und das angepasste Bodenniveau ermöglichen es, problemlos hinaus zu gelangen. Damit konnte vielen Bewohnerinnen und Bewohner der lang ersehnte Wunsch, wieder im Freien zu sein, erfüllt werden."

Die Caritas Socialis als Partner der Stadt Wien

Die Caritas Socialis zählt zu den öffentlichen und privaten Organisationen, die vom Fond Soziales Wien anerkannt sind, und somit eine Subvention der Stadt Wien erhalten. Somit ist für alle WienerInnen, die Pflege und Betreuung benötigen, diese leistbar -unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen.

Gegründet wurde die Caritas Socialis 1919 von Hildegard Burjan als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag, soziale Not zu lindern. Heute bietet die Caritas Socialis (CS)spezialisierte Angebote in der stationären Lang- und Kurzzeitpflege, das CS Hospiz Rennweg sowie Tageszentren, Betreuung zuhause und an drei Standorten in Wien. Für an Demenz bzw. Multiple Sklerose erkrankte Menschen stehen spezielle Einrichtungen zur Verfügung. Unheilbar krebskranke Menschen werden in den letzten Lebenstagen und -wochen begleitet.

Die rund 900 MitarbeiterInnen und Schwestern werden von ca. 300 ehrenamtlich Engagierten und 500 PraktikantInnen unterstützt.

