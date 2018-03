Lunacek: "Europaparlament setzt demokratische Kontrolle der EZB-Bankenaufsicht durch"

Grüne haben erfolgreich für diesen Durchbruch zur Schaffung der Europäischen Bankenunion gestritten

Straßburg (OTS) - "Der europäische Wettlauf um lasche Bankenaufsicht zur Pflege der nationalen Finanzstandorte ist jetzt vorbei. Die heutige Zustimmung des Europaparlaments zu einer Europäischen Bankanaufsicht ist der größte Schritt zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik in Europa seit der Einführung des Euros. Das Europaparlament hat starke parlamentarische Kontrollrechte durchgesetzt, die weitergehen als die Rechte nationaler Parlamente -inklusive Österreich. Wir Grünen haben für diesen Durchbruch zur Schaffung der Europäischen Bankenunion gestritten und es hat sich gelohnt: Die gemeinsame europäische Bankenaufsicht wird die parlamentarische Demokratie stärken. Mehr Europa bringt nicht nur mehr Effizienz in der Bankenaufsicht, sondern auch mehr Demokratie", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen, die heutige Mehrheit im Straßburger Europaparlament für die zwei Berichte zur Europäischen Bankenaufsichtsbehörde sowie die Übertragung besonderer Aufsichtsaufgaben an die Europäische Zentralbank.

Lunacek: "Nur gemeinsame EU-Regeln und eine gemeinsame Aufsicht werden dem transnational strukturierten Finanzsektor gerecht. Dadurch wird akzeptabel, dass auf Verlangen des Rates und insbesondere der deutschen Bundesregierung, Geldpolitik und Bankenaufsicht unter dem gemeinsamen Dach der EZB durchgeführt werden. Die Bankenunion wird der zu hohen Risikobereitschaft im Finanzsektor vorbeugen, deren Beseitigung die europäischen SteuerzahlerInnen bereits Milliarden gekostet haben."

Allerdings ist dieser wegweisende Kompromiss nur der erste Schritt zur Umsetzung einer europäischen Bankenunion. Lunacek: "Die kontinuierlichen Probleme im europäischen Finanzsektor zeigen, dass wir dringend eine umfassende Bankenunion brauchen, die Maßnahmen zu einem Europäischen System der Einlagensicherungssysteme und zur Bankeninsolvenz festlegt."

Anhang:

Die Pflichten der EZB aus der interinstitutionellen Vereinbarung im Einzelnen:

Die EZB muss dem Europaparlament die wichtigsten Informationen aus den Sitzungsprotokolles des Rates der Aufseher zur Verfügung stellen.

Sollte der Gouverneursrat der EZB eine Entscheidung des Rates der Aufseher zurückweisen, müssen der/die ParlamentspräsidentIn oder der/die Vorsitzende des verantwortlichen Ausschusses darüber vertraulich informiert werden.

Das Parlament muss die Vorsitzende/ den Vorsitzenden der gemeinsamen Bankenaufsicht gemeinsam mit dem Rat ernennen sowie ein mögliches Abberufungsverfahren initiieren.

Auch der aus dem EZB-Direktorium kommende Vize-Vorsitzende muss vom Europaparlament bestätigt werden.

Die EZB muss schriftliche und mündliche Fragen des Europaparlamentes beantworten. Sollten Themenbereiche, die der Geheimhaltung bedürfen, betroffen sein, gibt es die Möglichkeit, diese in vertraulichen Treffen mit dem Europaparlament zu besprechen.

Sollte das Europaparlament Untersuchungen einleiten, muss die EZB im Rahmen dieser Untersuchungen genauso kooperieren, wie in einem Untersuchungsausschuss. Das macht kritische Überprüfungen durch das Europaparlament entscheidend einfacher.

Die EZB muss dem Parlament regelmäßig über ihre Aufsichtstätigkeit zu berichten.

