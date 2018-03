Karas zu Syrien: Diplomatische Lösung möglich durch gemeinsames Vorgehen der EU

EU-Parlament beschließt Resolution zu Syrien - Parlamentsvizepräsident: "Syrien muss Chemiewaffen sofort, vollständig und ohne Bedingungen übergeben"

Straßburg, 12. September 2013 (ÖVP-PD) Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, begrüßt die gemeinsame Position der EU in der Syrienfrage: "Nur durch gemeinsames Vorgehen von EU-Parlament und Rat, hat der Vorschlag der internationalen Kontrolle der syrischen Chemiewaffen breite Unterstützung gefunden. Nur so ist eine diplomatische Lösung möglich geworden", so Karas. Das EU-Parlament hat heute eine Resolution beschlossen, in der es auf eine diplomatische Lösung des Konfliktes und umfassende Kooperation Syriens drängt. ****

"Syrien muss die Chemiewaffen sofort, vollständig und ohne Bedingungen übergeben", so der Parlamentsvizepräsident. "Zudem muss Syrien an den Verhandlungstisch für eine umfassende Lösung, nicht nur des Chemiewaffenproblems, sondern des gesamten Konflikts, zurückkehren. Aufgabe der EU muss insbesondere die humanitäre Hilfe für die vielen Tausend syrischen Flüchtlinge sein", so Karas. Auch Russland und China müssten sich ihrer internationalen Verantwortung bewusst sein und eine gemeinsame Lösung der internationalen Gemeinschaft ermöglichen, so die EU-Parlamentarier.

Karas drängt noch einmal, dass die EU in außenpolitischen Fragen stärker gemeinsam vorgeht: "Syrien und Ägypten zeigen, wie dringend es auch in der Außenpolitik ist, die Kräfte Europas zu bündeln", so Karas.

