Rauch: SPÖ schlingert in den nächsten Finanzskandal

11 offene Fragen zu SPÖ-Parteifinanzierungs-Skandal – "Mein Anliegen für Österreich" ist unabhängiger Verein – keine finanzielle Unterstützung vonseiten der ÖVP und umgekehrt

Wien, 12. September 2013 (ÖVP-PD) "Als peinliche Offenbarung" wertet ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch den heutigen Rundumschlag von SPÖ-Geschäftsführer Darabos. "Die SPÖ gibt offen zu, ihre Plakate illegal finanziert zu haben, aber lässt alle weiteren Fragen unbeantwortet. Offenbar aus guten Gründen", so Rauch. "Denn der SPÖ-Skandal ist entgegen der Behauptung von SPÖ-Chef Faymann noch lange nicht beendet", betont Rauch. Faktum ist vielmehr:

"Wieder einmal vergreift sich die SPÖ am Steuergeld der Österreicher. Und noch immer tappt die SPÖ im Dunkeln, was die aktuelle Gesetzeslage angeht", obwohl etliche namhafte Experten bereits eine klare Rechtsmeinung dazu geäußert haben und diese Geldflüsse als verboten werten. "Dass die SPÖ als erste Einsicht nun gnädigerweise ihre Plakate selbst bezahlen will, kann nur ein erstes Einsehen sein. Viele Fragen bleiben auch weiterhin ungeklärt. Im Folgenden die 11 Fragen an die SPÖ, konkret an die SPÖ-Parteizentrale und SPÖ-Geschäftsführer Norbert Darabos. ****

1. Sieben Millionen für den Werner ist derzeit ein Fall für die Justiz (Inseratenaffäre). Mindestens 1,5 Millionen für den Werner kommen nun vom SPÖ-Klub dazu. Kann der SPÖ-Wahlkampfleiter Darabos ausschließen, das noch etwas aufkommt?

2. Wurden alle SPÖ-Plakatwellen vom SPÖ-Parlamentsklub bezahlt? Wenn ja: Belaufen sich die Gesamtkosten dann nicht auf mehr als 1,5 Millionen Euro?

3. Wurden auch Dreiecksständer vom SPÖ-Parlamentsklub bezahlt?

4. Bezahlt der SPÖ-Parlamentsklub (sowohl teilweise als auch gänzlich) die Kosten für die zig SPÖ-Inserate in den Tages- und Wochenzeitungen?

5. Kann SPÖ-Geschäftsführer Darabos ausschließen, dass der SPÖ-Klub Teile oder alle Kosten für die SPÖ-Spots in Fernsehen und Radios übernimmt?

6. Kann SPÖ-Geschäftsführer Darabos ausschließen, dass der SPÖ-Klub andere SPÖ-Wahlkampfmaterialien finanziert?

7. Kann Darabos garantieren, dass die SPÖ ihre Wahlkampfveranstaltungen (wie den SPÖ-Wahlkampfauftakt im Museumsquartier) selbst bezahlt hat, ohne finanzielle Mithilfe des SPÖ-Parlamentsklubs?

8. Kann Darabos ausschließen, dass der SPÖ-Parlamentsklub "nur" 1,5 Millionen Euro an Rechnungen für den SPÖ-Wahlkampf übernommen hat?

9. Warum halten Sie sich als Regierungspartei nicht an selbst mitbeschlossene Gesetze?

10. Warum glaubt der SPÖ-Vorsitzende, dass der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes auf seinen Auftrag hin Gutachten für die SPÖ erstellen darf?

11. Hält sich die SPÖ an die Wahlkampfkosten-Obergrenze von 7 Millionen Euro?

Und um dem gescheiterten Verteidigungsminister auf die Sprünge zu helfen, wiederholt Rauch noch einmal: Der unabhängige Verein "Mein Anliegen" ist weder mit Geldern der ÖVP unterstützt, noch unterstützt der Verein die ÖVP finanziell. Die ÖVP hält sich im Unterschied zur SPÖ an die geltenden Gesetze und verkauft die Österreicher nicht für dumm. Rauch abschließend: "SPÖ-Wirtschafts-und Finanzskandale füllen schon seit Jahren die Schlagzeilen. Angefangen von BAWAG-Skandal und Konsum-Pleite und dem SPÖ-Finanzskandal in Salzburg und dem SWAP-Skandal im roten Linz. 12 Milliarden Euro haben diese Skandale der SPÖ den Steuerzahler bisher gekostet. Die SPÖ muss nun im Mindesten Rede und Antwort stehen und für Klarheit sorgen, dass auch sie die Gesetze in diesem Land einhält und was es mit der Finanzierung ihres Wahlkampfes auf sich hat. Mit der SPÖ-Strategie abducken, tarnen und täuschen muss jedenfalls Schluss sein."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp,

www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch