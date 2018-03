Glawischnig zu Gigalinern: Hahn muss LKW-Lobby stoppen

Moser: Klarstellung von Spindelegger gefordert - auch Bures muss mehr tun

Wien (OTS) - "Der Brief des österreichischen EU-Kommissars, in dem er die Einführung von Gigalinern befürwortet, ist schlicht ein Skandal. Johannes Hahn fällt damit den Bestrebungen Österreichs und anderer Staaten in den Rücken, diese so genannten "Monster-LKW" von unseren Straßen fernzuhalten. Ich erwarte mir eine rasche Klarstellung von ÖVP-Chef Spindelegger, wie die ÖVP zum Plan der EU steht, den Gigalinern den Weg freizumachen", betont die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig, zur aktuellen Diskussion um die Zulassung von so genannten Gigalinern. Die EU-Kommission möchte im Rahmen der Änderung einer EU-Richtlinie die Zulassung von Gigalinern im grenzüberschreitenden Verkehr mittels bilateraler Verträge ermöglichen.

"Auch Verkehrsministerin Doris Bures führt teilweise ein Scheingefecht, statt wirklich mit aller Kraft auf allen Ebenen gegen die Gigaliner aufzutreten. Es reicht nicht aus, gegen Riesen-LKW in Österreich zu sein und in Brüssel gegen die vorgeschlagene EU-Richtlinie stimmen zu wollen. Wenn Bures es wirklich ernst meint, muss sie die Zulassung dieser Monster-LKW aktiv bekämpfen", betont die Verkehrsprecherin der Grünen, Gabriela Moser.

Derzeit setzen die LKW-Hersteller und die Frächter-Lobby in Brüssel alles daran, ihre Pläne zu den Gigalinern durchzuboxen. Aber auch in Österreich gibt es immer wieder Stimmen aus der Frächterbranche, der Wirtschaftskammer, die größere LKWs befürworten.

Die Grüne Partei warnte bereits 2009 vor Gigalinern. SPÖ, ÖVP, FPÖ lehnten damals den Grünen Antrag gegen Gigaliner ab

Die Grünen und allen voran Verkehrssprecherin Gabriela Moser kämpft bereits seit Jahren intensiv gegen die Gigaliner und weist auf die damit auftretenden Probleme hin: Österreich müsste mit über fünf Milliarden Zusatzkosten für Straßenreparaturen allein im Asfinag-Netz rechnen. Es würde zu schwereren Unfällen kommen und die Verlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße ist zu befürchten", warnt Moser.

