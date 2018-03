ORF SPORT +: Live-Übertragungen von der Tennis-Davis-Cup-Relegation und SC Austria Lustenau - SV Mattersburg

Am 13. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 13. September 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Tennis-Davis-Cup-Relegation Niederlande - Österreich um 12.55 Uhr und des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SC Austria Lustenau - SV Mattersburg um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Großen Preis von Italien 1984 um 11.15 Uhr, von der WM der Professionals in den Lateintänzen um 19.00 Uhr und vom Ötztaler Radmarathon um 22.25 Uhr sowie Folge 28 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Österreichs Davis-Cup-Team kämpf vom 13. bis 15. September 2013 in der 195.000-Einwohner-Stadt Groningen indoor und auf Sand gegen die Niederlande im Weltgruppen-Play-off um den Weiterverbleib in der Weltgruppe. "Die Holländer verfügen über einen sehr guten Kader. Sie haben im Einzel einige Optionen und sehr gute Doppelspieler. Das ist ein sehr schweres Los. In diese Partie gehen wir als Außenseiter", weiß Davis-Cup-Captain Clemens Trimmel. Gegen das Team von Davis-Cup-Captain Jan Siemerink hat Österreich eine Bilanz von null Siegen und einer Niederlage, die allerdings schon aus dem Jahr 1928 stammt.

Kommentator ist Andreas Du-Rieux, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

Nach der Länderspielpause geht die "Heute für Morgen" Erste Liga in die neunte Runde. Im Spitzenspiel empfängt der Tabellenfünfte Austria Lustenau den Tabellendritten SV Mattersburg. Beide Teams kamen in der vergangenen Runde über ein Unentschieden nicht hinaus. Mattersburg spielte zu Hause 4:4 gegen Hartberg, Lustenau trennte sich im Vorarlberg-Derby von Altach mit einem 0:0. Kommentator ist Andreas Blum.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 12. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at