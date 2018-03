RK-Terminvorschau vom 16. bis 27. SEPTEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 16. bis 27. SEPTEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 16. SEPTEMBER: 10.00 Uhr, Mediengespräch "Qualifizierungsmeile - neue Infomesse rund um das Nachholen des Lehrabschlusses" mit Vbgmin Brauner, waff-GF Meißl und AMS-Wien-Chefin Draxl (Michl's Café Restaurant, 1., Reichratsstraße 11) 10.00 Uhr, Präsentation der Neugestaltung des Innenhofes der Volksschule Stolberggasse mit StR Oxonitsch(5., Stolberggasse 53)^ 13.00 Uhr, Mediengespräch "Unbezahlt. Unterbezahlt. Bezahlt. Wie viel uns die Arbeit von Frauen wert ist" mit u.a. StRin Frauenberger und GRin Wurzer (Rathaus, Stiege 8, 1. Stock, Top 317) DIENSTAG, 17. SEPTEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an Medizinalrat Dr. Wolfgang Fürthaler, Medizinalrat Dr. Issam Fares Khadra und Medizinalrat Dr. Helmuth Stadler sowie des Dekretes "Medizinalrat" an Dr. Johannes Frey, Dr. Franz Hastermann, Dr. Wolfgang Wick und Dr. Peter Wirth durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 14.00 Uhr, Feierliche Einweihung der Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus bei der Berufsschule Mollardgasse (6., Mollardgasse 87) MITTWOCH, 18. SEPTEMBER: 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, großer Festsaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) 19.00 Uhr, Erstbesichtigung der neu adaptierten Räume der Musiksammlung und Buchpräsentation "Jeder sei sein eigener Dekorateur" (Musiksammlung der Wienbibliothek, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock) DONNERSTAG, 19. SEPTEMBER: 11.00 Uhr, Fototermin Wiener Netzwerk Kindergartenverpflegung - WiNKi-Auslobung mit u.a. StR Oxonitsch (Rathaus, Arkadenhof, Top 24) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Zimmer 1.11) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15., Rosinagasse 4, Festsaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 20. SEPTEMBER: 11.30 Uhr, Überreichung der Medaille für Verdienste im Wiener Feuerwehr- und Rettungswesen in Silber an Andre Dworschak, Edwin Harrand, OMR Dr. Gerhard Reindl, Ing. Franz Reiterer und Erwin Schädlbauer sowie der Medaille in Bronze an Erwin Batik, Wilhelmine Bauer, Gisela Chvosta, Robert Dangl, Mag. Bernhard Dvorak, Gerhard- Johann Gratsch, Mag. Andrej Grieb, Dipl.-Päd. Ing. Hochleithner, Wolfgang Kerndler, Franz Koglbauer, Dipl.-Ing Günther Mühlbauer, Michael Novotny, Friedrich Paulmayer, Gerhard Reiner, Renate Rieger, Mr. Dr. Peter Roesler, Friedrich Schiff, Elfriede Schörg, Kurt Schunder, Thomas Wanasek, Karl Wostracky und Peter Zohmann durch StRin Wehsely (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 23. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Sondergemeinderat auf Verlangen der Wiener ÖVP zum Thema "Die Umgestaltung der Mariahilfer Straße als Beispiel für das Totalversagen in der Wiener Verkehrspolitik" 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Öffentliche Ausstellungsbegehung "Kunst für Alle!" zur Ermittlung der Preise/18.30 Uhr Preisverleihung (Kunst VHS, 9., Lazarettgasse 27) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an em. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzner und ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kromp durch StRin Sima (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 24. SEPTEMBER: 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "Euphorie und Unbehagen - Das jüdische Wien und Richard Wagner" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) MITTWOCH, 25. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag DONNERSTAG, 26. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) FREITAG, 27. SEPTEMBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Kleine Galerie - ein Ort zwischen Kunst, Kunsttheorie und Animation, Begrüßung durch GR Woller und Wiener Volkshochschulen GmbH-GF Rieder (Kleine Galerie, 3., Kundmanngasse 30)

