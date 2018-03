Lotto: Jackpot nach Solosechser-Serie, es warten 1,8 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker, am Sonntag geht es um 350.000 Euro

Wien (OTS) - Nach der Serie mit drei Solosechsern hintereinander gibt es jetzt zur Abwechslung wieder einmal einen Jackpot. Kein Sechser also am vergangenen Mittwoch, das bedeutet, dass es am kommenden Sonntag um rund 1,8 Millionen Euro für die "sechs Richtigen" gehen wird.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 25.000 Euro. Ein Tiroler war dabei per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger und ein Niederösterreicher per Normalschein, und ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich kam mit dem System 3/05 noch zu weiteren sechs Vierern mit Zusatzzahl und drei Dreiern mit Zusatzzahl.

2 Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen

Wer Lotto spielt und Hitradio Ö3 hört, kann mit etwas Glück zwei Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen, denn Lotto verÖ3facht jetzt das Gehalt von Spielteilnehmern. Von 9. bis 27. September 2013, jeweils von Montag bis Freitag, hat man zweimal täglich die Chance dazu. Nähere Infos sowie die Anmeldung für das Gewinnspiel (bis zum 25. September) gibt es unter www.win2day.at/lotto.

Joker

Auch beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Damit geht es auch hier am kommenden Sonntag um einen Jackpot. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 350.000 Euro für den Joker.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11.9.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 727.834,80 - 1,8 Mio Euro warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 25.019,30 87 Fünfer zu je EUR 1.254,80 293 Vierer+ZZ zu je EUR 130,40 4.386 Vierer zu je EUR 41,00 6.580 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 68.910 Dreier zu je EUR 4,60 220.360 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 8 13 20 28 40 42 Zusatzzahl: 4

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11.9.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 160.649,80 - 350.000,- Euro warten 11 mal EUR 7.700,00 101 mal EUR 770,00 813 mal EUR 77,00 8.747 mal EUR 7,00 89.704 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 9 2 2 0 5

