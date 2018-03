RfW-BO Amann: Höhere Schwellenwerte ins Dauerrecht überführen!

"Die höheren Schwellenwerte haben sich bewährt. Es ist unverständlich, warum sich die Regierung nicht dazu durchringt, diese Maßnahme für die Zukunft zu fixieren."

Wien (OTS) - Als "halbherzig" bezeichnet RfW-Bundesobmann Fritz Amann die Verlängerung der Schwellenwert-Verordnung. "Die höheren Schwellenwerte bei den Vergaben haben sich bewährt. Es wäre daher nur konsequent und logisch sie ins Dauerrecht überzuführen", fordert Amann.

Die Erhöhung der Schwellenwerte war und ist eine Maßnahme, die einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft und speziell zur Wertschöpfung im Lande beigetragen hat, so Amann. Sie sei besonders wichtig für die heimischen kleinen und mittleren Unternehmen, die mit über zwei Millionen Beschäftigten für etwa Zweidrittel der Arbeitsplätze in Österreich stehen. "Es ist daher unverständlich, warum sich die Regierung nicht dazu durchringen kann, diese Maßnahme für die Zukunft zu fixieren. Das würde auch zur Planungssicherheit für die Unternehmen beitragen", so Amann.

"Dass ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner die Beibehaltung eines Status Quo als Erfolg verkauft, lässt tief blicken: Mit Visionen und Zielen für die heimische Wirtschaft kann es da nicht weit her sein. Mit halben Mitteln auf halben Wegen zu halben Zielen: Das scheint das Motto des Ministers zu sein. Ein echter Erfolg wäre die Verankerung der Schwellenwerte im Dauerrecht", so Amann.

