IMC FH Krems im Spitzenfeld: Klares Profil und nachhaltiges Qualitätsmanagement entscheidend für Studierendenzufriedenheit

Krems (OTS) - Die IMC FH Krems setzt seit ihrer Gründung vor 19 Jahren mit ihrer internationalen Ausrichtung und hohem, zertifiziertem Qualitätsmanagement auf ein zukunfts- und arbeitsmarktorientiertes Studieren - die Ergebnisse einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens UNIVERSUM zeigen deutlich, welche Karriereziele und Qualitätskriterien Studierende haben und warum die IMC FH Krems erneut bei der Bewertung durch Studierende mit Bestnoten abschneidet.

Rund 5.000 Studierende an 25 österreichischen Universitäten und Hochschulen wurden von UNIVERSUM zwischen November 2012 und April 2013 über die Zufriedenheit mit ihrer Hochschule, den Studienbedingungen, über die Attraktivität ihres Studienplatzes und die Beweggründe für ihre Wahl der Hochschule befragt. Das Ergebnis zeigt: Mit Platz zwei im Ranking gehören die Studierenden der IMC FH Krems zu den zufriedensten FH-Studierenden in Österreich.

14 Jahre nachhaltiges Qualitätsmanagement tragen Früchte

Bereits 1997 setzte die IMC FH Krems mit der Zertifizierung durch das Qualitätsgütesiegel ISO 9000 als erste Fachhochschule Österreichs einen wesentlichen Schritt in Richtung nachhaltiges Qualitätsmanagement. Seither hat sich viel getan: Durch enge Kooperationen mit der Wirtschaft, transparente Bildungsstandards und ihre starke Ausrichtung auf den internationalen Arbeitsmarkt kann die Fachhochschule sowohl den Bedürfnissen der Studierenden als auch jenen der PersonalistInnen nationaler und internationaler Unternehmen - wie eine aktuelle Studie des Magazins FORMAT kürzlich zeigte -ausgezeichnet nachkommen.

"Praxisbezug und Internationalität" sind schon seit vielen Jahren Kernstrategien der IMC FH Krems - Kriterien, die auch für Studierende bei der Wahl ihres Studienplatzes entscheidend sind, wie die UNIVERSUM-Befragung darlegt. Präferenzen, die im Rahmen der Studie von den Befragten genannt wurden, sind "Praxisorientierung der Lehre", "gute Reputation unter den ArbeitgeberInnen" sowie die "Möglichkeit eines Auslandsstudiums". Auch hier punktet die IMC FH Krems mit ihrem weltweiten Netzwerk von über 100 Partneruniversitäten sowie Kooperationen mit namhaften internationalen und heimischen Unternehmen, Forschungs- und Gesundheitseinrichtungen. Die UNIVERSUM-Studie zeichnet ein weiteres interessantes Ergebnisbild:

Fachhochschulen mit niedrigeren Studierendenzahlen können den Erwartungen ihrer Studierenden deutlich besser nachkommen.

IMC FH Krems Studierende fühlen sich mit ihrer Fachhochschule verbunden

Die UNIVERSUM-Studie zeigt die hohe Zufriedenheit der IMC FH Krems Studierenden. Die Fachhochschule ist bekannt für ihre familiäre Atmosphäre, die von den Studierenden sehr geschätzt wird. Einer der Gründe dafür ist der enge persönliche Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden. Dies erklärt unter anderem auch, warum so viele AbsolventInnen gerne an die IMC FH Krems zurückkehren, "sei es nun, um selbst Gastvorträge zu halten oder den Studierenden Karrieretipps zu geben und ihr Netzwerk, ihre wertvollen Kontakte zu EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft, Industrie und Forschung zur Verfügung zu stellen", erklärt Hon.Prof. Dr.h.c. Mag. Heinz Boyer, Geschäftsführer der IMC FH Krems. Die IMC FH Krems war dabei eine der ersten Fachhochschulen, die bereits im Jahr 2001 eine Alumni-Plattform einführte. Der Blick über die Grenzen hinaus sowie die Schärfung ihres Profils sind weitere Gründe für den Erfolg der IMC FH Krems.

Klare und starke Positionierung in allen Studienbereichen

Mit hohen Standards und klar definierten Studien- und Forschungsprofilen sowohl im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, in den Gesundheitswissenschaften als auch im Feld Life Sciences konnte sich die Fachhochschule in den letzten Jahren ausgezeichnet positionieren. Ein weiterer Schritt für die Profilschärfung in der Forschung war zudem die kürzlich stattgefundene Ernennung von neuen Forschungsbereichsleitern an der IMC FH Krems, deren gemeinsames Ziel es ist, innovative Projekte der angewandten Forschung umzusetzen, die sich an den Bedürfnissen von Wirtschaft, Industrie, Medizin und Gesellschaft orientieren.

Internationale Anerkennung

Die hohe Qualität der IMC FH Krems wird neben laufenden Evaluierungen durch externe Beratungsunternehmen auch von anerkannten heimischen und internationalen Institutionen gewürdigt. Bereits im Jahr 2010 erhielt die IMC FH Krems die hohe internationale Auszeichnung als "Accredited Member" des "International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education", kurz "THE-ICE".

International ausgerichtet ist die Kremser Hochschule auch im Bereich der Musiktherapie. 2014 ist die IMC FH Krems Gastgeber des World Congress of Music Therapy. Auch die Europäische Union würdigte die Fachhochschule bereits zweimal, 2006 und 2010, für ihre starke Transparenz sowie die besonders hohen Qualitätsstandards bei der Umsetzung der Bologna-Ziele mit der Auszeichnung durch das Diploma Supplement Label.

"Durch zahlreiche länderübergreifende Kooperationen und Projekte konnte sich die IMC FH Krems international einen Namen machen. Deshalb freuen wir uns, dass jedes Jahr viele renommierte ProfessorInnen, WissenschaftlerInnen, darunter auch Nobelpreisträger, und UnternehmerInnen gerne unserer Einladung folgen. So bringen wir nicht nur internationales Know-how, sondern auch einen 'international spirit' zu uns nach Krems", so Prof.(FH) Mag. Eva Werner, Rektorin der IMC FH Krems.

Nähere Informationen zu Studien unter www.fh-krems.ac.at/de/aktuelles/

Download Presse- Imagefotos unter

http://www.fh-krems.ac.at/de/presse/fotos-sujets/

Rückfragen & Kontakt:

IMC FH Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Head of Marketing and Public Relations

Tel.: +43 (0)2732 802 530

marketing @ fh-krems.ac.at