SJ Wien: ÖVP - die Schutzpatronin der Reichen!

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien zeigt: Die Politik der ÖVP ist eine reine Klientelpolitik für die Reichen des Landes

Wien (OTS) - Heute, Donnerstag, veranstaltete die Sozialistische Jugend Wien eine Medienaktion vor dem Finanzministerium, bei der sie die ÖVP als "Schutzpatronin der Reichen" bezeichnete. Die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Marina Hanke, erklärt dazu: "Die ÖVP wehrt sich aus gutem Grund gegen die Vermögenssteuer: Sie würde die ungerechte Vermögensverteilung in Österreich endlich ein bisschen ausgleichen. Das möchte die ÖVP aber unbedingt verhindern."

In Österreich werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Dass das mehr als ein reines Schlagwort ist, zeigte die Studie der Universität Linz, die im August 2013 präsentiert wurde. "Das reichste Prozent Österreichs besitzt mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens. Das ist nicht ungerecht, das ist ein Skandal. Dieses Geld, das zu einem Großteil in privaten Händen ist, fehlt unserem Staat an Steuereinnahmen, die in notwendige Investitionen fließen sollten - zum Beispiel in Bildung oder Gesundheit. Durch diese fehlenden Investitionen wird bloß wieder den Ärmeren geschadet, denn sie brauchen eine ordentliche Versorgung durch die öffentliche Hand.", beschreibt Hanke die Probleme, die aus dieser finanziellen Schieflage erfolgen.

"Deshalb braucht es eine Vermögenssteuer, es braucht einen starken Sozialstaat, eine grundlegende Reform des Bildungssystems und Verbesserungen im Gesundheits- und Pflegesystem. Genau in diesen Bereichen blockiert die ÖVP aber permanent. Die ÖVP ist keine Partei der Mittelschicht, sondern eine Partei der Reichen. Jeder 6. Abgeordnete der ÖVP steht in direkter Verbindung zur Raiffeisenbank. Das allein zeigt, wie sehr die ÖVP dem Kapital verpflichtet ist.", so Hanke weiter.

"Sie stehen für eine Politik, die die Reichen und Unternehmen bevorzugt und die ArbeitnehmerInnen benachteiligt und den Sozialstaat aushöhlt. Jede Stimme für die ÖVP bedeutet auch die Zustimmung zu dieser Politik - das schadet dem Großteil der Bevölkerung. Die Reichen können sich da ja mit Privatschulen und privater Versicherung weiterhelfen. Und das ist wohl auch der neoliberale Traum der ÖVP:

Dass die Versorgung vom Geldbörsel abhängig ist und der Sozialstaat langsam abstirbt. Für uns ist das eher ein Alptraum. Damit dieser Alptraum nicht in Erfüllung geht, muss eine rechte Mehrheit unbedingt verhindert werden. Das heißt: Keine Stimme für die ÖVP!", so Hanke abschließend.

Fotos von der Medienaktion unter:

http://www.flickr.com/photos/101606617@N07/sets/72157635493400964/wit

h/9730867268/

