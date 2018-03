Gewerkschaft vida zu Gigalinern: keine Monstertrucks auf Österreichs Straßen!

Roman Hebenstreit: EU-Kommissar Hahn agiert fahrlässig!

Wien (OTS/ÖGB) - "Was sollen wir von einem EU-Kommissar halten, der einen Brief unterschreibt, weil der eigentlich zuständige EU-Kommissar auf Urlaub gewesen ist und die Zeit gedrängt hat, wie Johannes Hahn in der heutigen Kronen Zeitung zitiert wird? Diese Vorgangsweise wirft ein bezeichnendes Licht auf die Arbeit des VP-Kommissars", übt der Vorsitzende der Sektion Verkehr in der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, scharfe Kritik am österreichischen EU-Kommissar. "Hier geht es schlichtweg darum, ob Österreich von Monstertrucks überrollt wird!"+++

Der Standpunkt der Gewerkschaft vida ist klar: Der schwere Frachtverkehr gehört - wo immer dies möglich ist - aus Gründen des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit auf die Schiene verlagert. Auch die österreichische Position dazu ist eindeutig, so Hebenstreit:

"Aufgrund der großen Proteste in den letzten Jahren hat die breite Allianz der Gigaliner-Gegner große Erfolge verbuchen können. So hat die EU-Kommission darauf verzichten müssen, dass Gigaliner in allen Mitgliedsstaaten als genereller Standard eingeführt werden. Das hat auch Hahn zur Kenntnis zu nehmen!"

Mit der Werbung für die bilaterale Zulassung von Gigalinern in einem Brief an den Bundesrat untergräbt EU-Kommissar Hahn die österreichische Position und durchbricht die Anti-Gigaliner-Front. Die Gewerkschaft vida und zahlreiche weitere Gegner der Monstertrucks sprechen sich aus gutem Grund vehement gegen den grenzüberschreitenden Einsatz der Riesen-LKW aus. Entgegen der Behauptung im von Hahn unterzeichneten Brief würde die bilaterale Zulassung von Gigalinern nämlich zahlreiche Verschlechterungen und Gefahren mit sich bringen, unter anderem:

Enormes Sicherheitsrisiko - so ist bei einem Unfall mit einem 60-Tonner das Todesrisiko für einen PKW-Lenker im Vergleich zum 40-Tonner viermal höher

Die EU-Ziele zur Güterverlagerung auf die Schiene würden konterkariert

Zusätzliche LKW-Kilometer und damit Emissionen, zusätzlich induzierten Verkehr

Unnötige Milliardenkosten für Umbauten der Infrastruktur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

Wettbewerbsnachteile für konventionelle LKW-Betreiber in den Gigaliner-Staaten und dadurch einen Domino-Effekt, weil sich immer mehr Staaten dem Druck beugen

"Wenn VP-EU-Kommissar Hahn das alles ignoriert und dennoch für Gigaliner Werbung macht, belegt das seine Unkenntnis der Faktenlage. Außerdem stellt er sich gegen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, die sich schon vor Jahren in Umfragen ganz klar gegen den Einsatz der Monstertrucks ausgesprochen hat", so Hebenstreit. "Ich fordere die ÖVP auf, ihren wildgewordenen EU-Kommissar wieder einzufangen und den ÖsterreicherInnen reinen Wein einzuschenken, ob die Volkspartei für Monstertrucks auf den heimischen Straßen ist oder nicht!"

Rückfragen & Kontakt:

vida-Öffentlichkeitsarbeit

Barbara Pölki

Tel: 01/53444 79-263

Mobil: 0664/614 57 51

barbara.poelki @ vida.at

www.vida.at