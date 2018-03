Q-Check 13.0: Anlage-Experten im Hinblick auf das 4. Quartal mehrheitlich optimistisch gestimmt

Wien (OTS) - Vorsichtiger Optimismus im Hinblick auf das vierte Quartal 2013 herrschte bei dem von derBörsianer und Metrum Communications veranstalteten Expertenforum "Q-Check". Kurzfristig könnten die Turbulenzen in den Emerging Markets zwar auf die Stimmung drücken. Langfristig sehen die Experten aber die Wachstumstrends intakt und damit gute Chancen für steigende Kurse.

Der Fondsmanager der BAWAG P.S.K. Invest, Stefan Mayr, setzt bei Aktien daher auf Stabilität in einem volatilen Umfeld. Diese findet er bei globalen Markenunternehmen wie Nestle, Johnson & Johnson oder Unilever. Sie hätten ein erprobtes Geschäftsmodell, seien weltweit aktiv und verfügten über starke Bilanzen. Zwar könnten sich auch diese dem aktuellen Schluckauf der Emerging Markets nicht vollständig entziehen. Über Zyklen hinweg profitieren sie aber von Megatrends wie Wohlstandszuwachs in den Emerging Markets, demografischen Entwicklungen und hoher Markenstrahlkraft.

Mayr: "Trotz aller Sparprogramme wurde im Gesundheitswesen noch nie wirklich Geld eingespart. Und in den Emerging Markets kaufen die Leute vermehrt Markenartikel statt No-Name-Produkte. Mit globalen Marken können Anleger daher auch im aktuellen Umfeld Erfolg haben." Die langfristige Story in den Emerging Markets sieht auch der Chefvolkswirt der Erste Asset Management, Gerhard Winzer, intakt.

Wobei sie aktuell unter heftigen Wachstumsschmerzen zu leiden hätten. "Vor allem Länder, die auf externe Finanzierung angewiesen sind, stehen momentan unter strenger Beobachtung", so Winzer. Bisher sei aufgrund der expansiven Notenbankpolitik viel Geld in die Emerging Markets geflossen. Mit dem Ende dieser Politik kam die Trendumkehr: "Wenn das passiert leidet letztendlich das Wirtschaftswachstum darunter." Dies biete jedoch die Chance, Strukturprogramme in Angriff zu nehmen und so die Produktivität zu erhöhen. Dem kurzfristigen schmerzhaften Anpassungsprozess stünden damit langfristig positive Folgen gegenüber. Da diese Programme ernsthaft vorangetrieben werden zeigt sich Winzer optimistisch für die weitere Entwicklung.

"Der Euro muss runter", meint Jörg Rohmann, Chefanalyst von Alpari Deutschland. Denn vom Binnenmarkt gingen kaum Impulse für das Wirtschaftswachstum im Euroraum aus. "Vor allem die Krisenländer können daher nur über den Export wachsen - und dabei ist ein starker Euro eine Gefahr." Da das Zinsniveau steigt und viel Geld aus den Emerging Markets zurück in die Eurozone fließt, sei momentan aber sogar ein weiterer Anstieg gegenüber dem USD möglich. Die Europäische Zentralbank sei daher gefordert, Gegenmaßnahmen zu ergreifen um den Euro zu drücken. Sorgen macht Rohmann auch die Türkei, die sich zu einem zweiten Spanien entwickeln könnte: "Das Kreditwachstum war enorm, hat zu hohem Konsum und einer Lohnkostenexplosion geführt. Jetzt halbiert sich das Wirtschaftswachstum und es stellt sich die Frage, wie das Leistungsbilanzdefizit finanziert werden soll."

Die flaue Wirtschaftsentwicklung im Euroraum bekommt auch der Vorstand der ÖRAG-Österreichische Realitäten AG, Stefan Brezovich, am Wiener Büroimmobilienmarkt zu spüren: "Es fehlen hier die Impulse. Der Markt entwickelt sich stabil aber ohne echte Treiber." Anders die Situation am Wohnimmobilien- und Investmentmarkt: "Bei Wohnungen sehen wir eine weiterhin gute Nachfragesituation, wobei Preise und Mieten bereits deutlich auseinanderdriften", so der Immobilien-Experte. Der Investmentmarkt in Wien habe sich mit einem Volumen von rund EUR 500 Millionen im 1. Halbjahr 2013 etwas beruhigt, dürfte im 2. Halbjahr aber wieder an Fahrt gewinnen. So wird für heuer ein Volumen von rund EUR 1,5 Milliarden erwartet. Solides Wachstum kann auch Walter Grausam, CFO der AGRANA Beteiligungs-AG, für sich in Anspruch nehmen. Seit mittlerweile 25 Jahren kann AGRANA mit der Verarbeitung von Zucker, Stärke und Frucht in 56 Produktionsstandorten weltweit ein durchschnittlich 9-prozentiges Umsatzwachstum ausweisen. Auch turbulente Zeiten meistert der Konzern dabei durch seine breite regionale wie sektorale Diversifikation. "Missernten oder Preisschwankungen in einzelnen Produktbereichen oder Ländern können wir damit sehr gut ausgleichen. Wir gehen für das Geschäftsjahr 2013/14 von einem leichten Anstieg des Konzernumsatzes aus. Nach den überdurchschnittlich guten beiden letzten Geschäftsjahren, rechnen wir zwar mit einer schwächeren Ergebnisentwicklung, sind aber dennoch gut für das neue Geschäftsjahr gerüstet", zeigt sich Grausam optimistisch für die Zukunft.

Bilder und Präsentationen finden Sie unter www.q-check.at

Über Q-Check - Quarterly Market Update

Die Initiative Q-Check (Quartals-Check) setzt sich zum Ziel, ein schlagkräftiges Branchen-Netzwerk zum Erfahrungs- und Informationsaustausch für die Stärkung des heimischen Kapitalmarkts zu schaffen. Im Rahmen vierteljährlicher Treffen in der Wiener Sky-Bar präsentieren Finanzhäuser ihre Markteinschätzungen für das nächste Quartal, und Branchenexperten diskutieren Entwicklungen der nationalen und internationalen Finanzmärkte mit der Finanzcommunity sowie Fachjournalisten und Anlegern. Die Initiatoren des Q-Check sind DerBörsianer, eine Marke von Wayne Financial Media und Metrum Communications.

