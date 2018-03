ORF-Serienmontag: Start der 13. Staffel von "CSI: Vegas"

Ab 16. September in ORF eins

Wien (OTS) - Ein Verbrechen jagt das nächste, und so steht zum Staffelauftakt von "CSI: Vegas" am Montag, dem 16. September, um 20.15 Uhr in ORF eins die Suche nach Kaitlyn, der entführten Enkelin von D. B. Russel alias Ted Danson, im Mittelpunkt der ersten Folge "Kampf mit dem Karma". In den neuen Folgen der 13. Staffel kann sich das ORF-Serienpublikum wieder auf einiges gefasst machen: Auch diesmal gehören Morde, Überfälle und Gewaltverbrechen zum harten Alltag des Spurensicherungs-Teams. 13 Staffeln mit insgesamt 295 Episoden der erfolgreichen CBS-Serie wurden bereits produziert. In der 12. Staffel übernahm Emmy- und Golden-Globe-Gewinner Ted Danson die Führung des CSI-Teams. Jerry Bruckheimers Erfolgsserie läuft bereits seit dem Jahr 2000 in den USA. Aufgrund des andauernden Erfolgs wurden in den vergangenen Jahren zwei Ableger erschaffen:

"CSI: Miami" (seit 2002) und "CSI: NY" (seit 2004). Das Serien-Original konnte bis heute rund 40 Auszeichnungen und 96 Nominierungen für sich gewinnen. Und auch die Produktion einer weiteren Staffel wurde bereits angekündigt.

Mehr zum Inhalt der ersten Folge

"Kampf mit dem Karma" (Montag, 16. September, 20.15 Uhr, ORF eins)

Das Team ist noch immer auf der Suche nach Kaitlyn, der entführten Enkelin von D. B. Russel (Ted Danson). Um an weitere Informationen zu gelangen, hat sich Julie (Elisabeth Shue) auf ein Date mit Dt. Crenshaw eingelassen. Sie vermutet, dass er zu der Gruppe korrupter Polizisten gehört, die in den Fall verwickelt sind. Und tatsächlich, Julie gelingt es, das Mädchen zu finden. Doch dann wird auch sie von den Entführern eingesperrt.

Mit Ted Danson (D. B. Russell), Elisabeth Shue (Julie Finlay), George Eads (Nick Stokes), Jorja Fox (Sara Sidle), Eric Szmanda (Greg Sanders) u. a. Regie: Alec Smight.

