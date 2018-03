"Papyrus selbst gemacht" - Workshops im Papyrusmuseum der Nationalbibliothek, 14. und 28. Sept.

Bei Workshops für Kinder kommen Papyruspflanzen vom Forstamt der Stadt Wien zum Einsatz.

Wien (OTS) - Derzeit erntet das Forstamt der Stadt Wien (MA 49) jene Papyruspflanzen, die es im Frühjahr extra für das Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek angepflanzt hat. Sie sind der Rohstoff, der in den beliebten Workshops "Papyrus selbst gemacht" spielerisch zu Schreibpapier verarbeitet wird. Auch heuer können Schulklassen und Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren im Papyrusmuseum ihr eigenes antikes "Papier" basteln, beschriften und mit nach Hause nehmen.

"Es gibt wenige Orte in Wien, wo Jahrtausende alte Kultur und kindliches Vergnügen so nah beisammen liegen wie im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek: Hier tauchen Kinder spielerisch in die spannende Welt der alten Ägypter ein - und lernen zugleich eine der bedeutendsten Papyrussammlungen der Welt kennen", so Generaldirektorin Johanna Rachinger. "Die Papyruspflanze stammt eigentlich aus Afrika und bildet dort drei Meter hohe, dichte Schilfgürtel. Im Vergleich zur afrikanischen Art werden die "Wiener" Papyruspflanzen nicht ganz so groß, jedoch lassen sich auch unsere Pflanzen ideal zu Papier verarbeiten", ergänzt Forstdirektor Andreas Januskovecz.

Spiel, Spaß und historisches Abenteuer

Die Workshops "Papyrus selbst gemacht" garantieren Spiel, Spaß und historisches Abenteuer: Nachdem die Kinder die Papyruspflanze geschält haben, schneiden sie das Mark in dünne Streifen und legen diese abwechselnd im rechten Winkel übereinander. In der anschließenden Pressung sondern die robusten Streifen einen Pflanzensaft ab, der sie fest zusammenklebt. Schon nach einer kurzen Trockenphase ist das Papyrusblatt fertig und bereit, beschrieben zu werden. Über 4.000 Jahre lang erzeugten die Menschen der Antike nach genau dieser Methode ihr Schreibmaterial.

Die beiden Workshops werden für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren (in Begleitung Erwachsener) angeboten und dauern 1,5 Stunden.

o "Papyrus selbst gemacht" - Workshops für Kinder

o Wann: Samstag, 14. und Samstag 28. September 2013, jeweils 10.30 Uhr

o Ort: Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek

o Heldenplatz, Neue Burg, Eingang Mitteltor, 1010 Wien

o Anmeldungen: Tel. 01/534 10-464, -261 oder oeffentlichkeitsarbeit @ onb.ac.at

o Infos unter www.onb.ac.at

Es können auch eigene Termine für Schulklassen vereinbart werden!

