Alice Tumler und Andi Knoll präsentieren "Die große Chance"

Morgen startet der ORF-eins-Event

Wien (OTS) - Kunstpfeifer, Tänzer, Akrobaten, Sänger und Musiker -Bühne frei für Österreichs Talente. Am Freitag, dem 13. September 2013, eröffnen Alice Tumler und Andi Knoll um 20.15 Uhr die dritte Staffel des ORF-eins-Events "Die große Chance". Auch diesmal stellen sich neue vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten den Juroren - Zabine, Karina Sarkissova, Sido und Peter Rapp -, die über Talent und Ticket für die Live-Shows entscheiden. Peter Rapp ist am 13. September außerdem um 16.00 Uhr in ORF 2 zu Gast in der "Barbara Karlich Show" zum Thema "Was wurde aus der großen Chance meines Lebens?".

Erstmals bei der "Großen Chance" dabei ist Moderatorin Alice Tumler. Nach den Aufzeichnungen der Castingshows verrät sie: "Das Publikum kann sich auf eine breite Palette von Künstlern freuen. Es waren wirklich erstaunliche Acts dabei, bei denen sich die Kandidaten etwas ganz Neues und Originelles haben einfallen lassen. Einige der Musikacts sind für mich schon jetzt absolut professionell und bühnenreif." Und über ihre eigenen Erfahrungen weiter: "Ich hatte sehr viel Spaß bei den Aufzeichnungen. Ich liebe so große Produktionen, da ist jeder Moment aufregend. Außerdem hatte ich das Glück, zu einem sehr netten und professionellen Team dazuzukommen. Da war es leicht, meinen Platz zu finden."

Für Andi Knoll ist es bereits die dritte "Große Chance"-Staffel, der Ö3-Moderator verspricht für die neuen Shows: "Erstens ist das Talenteglas noch immer weit mehr als halbvoll und außerdem darf man sich auf eine neue Kategorie in der Sendung freuen: Die Jurymitglieder kommentieren und kritisieren einander wechselweise. Und dabei sind sie genau so wenig zimperlich wie mit den nicht so talentierten Kandidaten. Und außerdem gehört die 'Große Chance' mittlerweile zum Fernsehherbst dazu, da kann es sich die ganze Family am Sofa schön gemütlich machen."

In der ersten von fünf Castingshows sind am 13. September unter anderem mit dabei:

Eleonore von Pfiff alias Stefan Fleischhacker: Die hohe Schule des Kunstpfeifens präsentiert Eleonore von Pfiff, die im bürgerlichen Leben als Stefan Fleischhacker Operndirektor seines eigenen Theaters "LEO" im dritten Bezirk in Wien ist. Klausi Lippitsch aus Kärnten möchte die Jury mit einer außergewöhnlichen Percussion-Darbietung, die er "Gluck Gluck" nennt, von seinem Talent überzeugen. Zör Lung Li und Lukas Ceru aus Kärnten stellen als amtierende Hip-Hop-Europameister jede Menge Körperbeherrschung unter Beweis. Ebenfalls aus Kärnten kommt die Dance Industry, eine junge Showtanz-Gruppe aus Klagenfurt: Choreographie und Kostüme ihrer einzigartigen Show sind selbst entwickelt und angefertigt.

Sein Vater Claus hat sich in der zweiten Staffel schon bis ins Finale gesungen - nun möchte der Oberösterreicher Christian Durstewitz in dessen Fußstapfen treten und mit einer Eigenkomposition den Sprung in die nächste Runde schaffen. Las Hermanas, der spanische Name bedeutet "Die Schwestern", und das sind Selina und Tanja auch. Mit einer ausdrucksstarken Flamenco-Performance möchten die Grazerinnen die Bühne zum Beben bringen. Marika Ottitsch-Fally ist der Liebe wegen von Niederösterreich nach Judenburg in der Steiermark gezogen. Überzeugen möchte sie mit einer klassischen Gesangsdarbietung. Das Edelweiß Trio hat sich voll und ganz der Volksmusik verschrieben. Hauptberuflich sind die Oberösterreicher Elektriker, Maschinenbautechniker und Mechaniker. Ihr Geheimrezept für die Show:

Ihr Fanclub wird die Stimmung im Saal mächtig einheizen.

Ilina Eder ist eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Die neunjährige Niederösterreicherin hat bereits Bühnenerfahrung in Kinderoperetten und bei mehreren Konzerten sammeln können. Ihre ungewöhnliche Gesangsdarbietung verspricht Gänsehautfeeling. Einer der ältesten Teilnehmer ist Horst Elsner aus Tirol. Früher war er Discjockey, zurzeit ist er Box-Ringsprecher und singt in den Pausen dem Publikum gerne etwas vor. Sein großer Traum ist, mit 70 Jahren nochmals vorne mit dabei zu sein. Lukas ist einer der wenigen Männer, die in Österreich Poledance machen. Der heute 22-Jährige war in seiner Kindheit unter anderem Backgroundtänzer beim "Kiddy Contest" und machte später eine Ausbildung zum Bühnendarsteller, Schwerpunkt Tanz. Er hat zahlreiche Tanzwettbewerbe gewonnen. Zum Poledance kam er erst vor wenigen Monaten.

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

