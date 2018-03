"Bewusst gesund": Wie man kleine Wunden am besten versorgt

Außerdem am 14. September: Fitte Familie - drei Generationen in Bewegung

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 14. September 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Muskelaufbau - was tun, wenn die Kraft schwindet

Wer seine Muskeln nicht regelmäßig trainiert, verliert ganz schnell Kraft und Ausdauer; besonders betroffen davon sind ältere Menschen. Als "Sarkopenie" bezeichnet man den mit fortschreitendem Alter einsetzenden Muskelabbau und die damit einhergehenden funktionellen Einschränkungen; die Folge davon sind oft schwere Stürze. Neben hormonellen und genetischen Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, haben aber auch Ernährung und Bewegung einen großen Einfluss auf die Muskelkraft. Wer auch im Alter für moderate und vor allem regelmäßige Bewegung sorgt und sich gesund ernährt, hat gute Chancen, den fortschreitenden Muskelabbau aufzuhalten. Gestaltung: Denise Kracher.

Fitte Familie - drei Generationen in Bewegung

Bewegung ist ein Grundbedürfnis des Menschen wie Essen und Trinken. Schon kleine Kinder brauchen das richtige Maß an Bewegung, um sich körperlich und geistig gut entwickeln zu können. Und für Erwachsene gibt es viele verschiedene Gründe, warum man sich sportlich betätigt. Zum einen die Fitness, zum anderen die Figur, dann ist da der Wunsch nach Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch dem Alter davonzulaufen oder seine Grenzen auszuloten. Sportliche Menschen sind glückliche Menschen, dafür sorgen Endorphine, die Glücksbotenstoffe. Das zeigt sich auch bei Familie Dögl aus Wien, die seit Generationen ein "bewegtes" Leben führt: der Großvater, der noch 73-jährig Berge bezwingt, der Sohn, der das Hobby zum Beruf gemacht hat und ein Sportzentrum leitet, seine Frau, die statt mit dem Auto mit den Skatern in die Arbeit rollt, und die Töchter, die alles ausprobieren, was es an Sport gibt. "Bewusst gesund" hat die sportliche Familie besucht. Gestaltung: Karin Fürhapper.

Kleine Wunden - wie man sie am besten versorgt

Eine kleine Unachtsamkeit - und schon ist es passiert. Man hat sich verletzt: in den Finger geschnitten, das Knie blutig geschlagen, die Hand verbrannt - alltägliche kleine Wunden, die aber trotzdem fachgerecht versorgt werden müssen. "Bewusst gesund" hat sich bei einer Spezialistin nach den neuesten Erkenntnissen zum Thema Wundheilung erkundigt und erfahren, dass zum Beispiel die feuchte Wundheilung wesentlich effektiver und schneller ist als jene an der Luft, die zum Austrocknen führt. Deshalb kommen seit kurzem auch bei herkömmlichen Pflastern spezielle Materialien zum Einsatz, die ein optimales Feuchtigkeitsniveau der Wunde garantieren. Gestaltung:

Christian Kugler.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "Muskelzerrung/Muskelriss"

Welcher Sportbegeisterte kennt das nicht: Nach einem intensiven Training treten plötzlich stechende Schmerzen in der Muskulatur auf, der Muskel ist druckempfindlich, man spricht von einer Muskelzerrung, im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einem Muskelriss. Was man im akuten Fall tun muss und wie man am besten vorbeugt, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

