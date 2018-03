Mikl-Leitner/Lopatka: SPÖ-Anbiederung an die USA setzt Neutralität und Ruf Österreichs aufs Spiel - FOTO

Neutralität ist SPÖ im Wahlkampf egal - Gefahr, dass Vorgehen von Faymann und Klug zu einer Blamage für Österreich wird

Wien, 12. September 2013 (ÖVP-PD) "Die Österreicherinnen und Österreicher bauen auf die Neutralität und Sicherheit in Österreich. Es ist unverantwortlich, dass die SPÖ das mit ihrem Verhalten aufs Spiel setzt", unterstreichen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Außenamts-Staatssekretär Reinhold Lopatka bei ihrer heutigen Pressekonferenz. Die Innenministerin betont, dass

man nach der SPÖ-Anbiederung an die USA nicht einfach weitermachen kann: "Nach dem sicherheitspolitischen Offenbarungseid der SPÖ können wir nicht zur Tagesordnung zurückkehren! Denn dass der SPÖ-Verteidigungsminister den USA die Entsendung unserer Soldaten nach Syrien anbietet, ist eine Verhöhnung der Werte, auf die sich die Menschen in unserem Land verlassen." Mikl-Leitner zeigt sich über das Verhalten von SPÖ-Kanzler Faymann überrascht: "Dass dann auch noch Bundeskanzler Faymann sagt, es ist nichts dabei, wenn sich unser Land den USA anbiedert, widerspricht allem, wofür unsere Neutralität steht. Es ist unverantwortlich von der SPÖ, für einen Wahlkampf-Gag das sicherheitspolitische Fundament Österreichs ins Wanken zu bringen." Mit ihrem Ja zur Wehrpflicht, haben sich die Menschen für Neutralität und Stabilität entschieden und der Regierung einen klaren Auftrag gegeben. Mikl-Leitner: "Das weiß auch die SPÖ. Aber im Wahlkampf ist ihr die Neutralität egal." ****

Für die Innenministerin und die ÖVP steht fest: Sicherheit ist das höchste Gut für Österreich und seine Bürger. Deshalb fordert Mikl-Leitner von SPÖ-Chef Faymann ein Bekenntnis zur Neutralität Österreichs. "Die Menschen haben verdient zu wissen, woran sie sind." Die Innenministerin hält fest: "Wo es keine Sicherheit gibt, gibt es keine Lebensqualität und keinen Wohlstand. Deshalb ist die Aufrechterhaltung der Sicherheit der zentrale Punkt im Handeln der ÖVP. Da braucht es Vertrauen und Verlässlichkeit – und nicht Willkür und Beliebigkeit, wie es die SPÖ derzeit wieder praktiziert."

Der Staatssekretär im Außenministerium, Reinhold Lopatka, kritisiert SPÖ-Minister Klug scharf: "Verteidigungsminister Klug hat mit seinem einseitigen Angebot an den US Verteidigungsminister Chuck Hagel in dieser kritischen Zeit eine Linie verlassen, die Österreich durch die vergangenen 50 Jahre hindurch ausgezeichnet hat. Nämlich dass die österreichische Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament vorgeht und sich Österreich nur aktiv an Aktionen beteiligt, wenn die Staatengemeinschaft ein Ansuchen an Österreich stellt." Der Verteidigungsminister macht das Gegenteil, betont Lopatka: "Wir sind mit allen Verteidigungs- und Außenministern der EU am 6. September in Vilnius zusammengesessen und haben uns beraten. Klug hat diesen Brief den EU-Verteidigungs- und Außenministern verschwiegen, obwohl er schon geschrieben war. Er hat diesen Brief nicht vorgelegt. Und das, obwohl wir um eine gemeinsame Position gerungen haben. Wir haben jene unterstützt, die die USA von einem militärischen Einschreiten abhalten wollten. Absolut unverständlich ist, warum Klug den US Verteidigungsminister Hagel um seine 'persönliche Meinung' bittet und im Brief schreibt, dass dies für Österreich von 'essentieller Bedeutung' sei."

Lopatka weiter: "Das Gegenteil muss der Fall sein! Für uns muss das gemeinsame europäische Vorgehen von Bedeutung sein. Ich verstehe Klug nicht. Das hat es bisher nie gegeben!" Die Opposition teile die Meinung der ÖVP, so der Staatssekretär, der anfügt: "Der Nationale Sicherheitsrat, der am 23. September tagen wird, wurde zurecht einberufen." Der Verteidigungsminister ist noch einen Schritt weitergegangen, hebt Lopatka hervor: "Er bietet nicht nur Experten an, sondern er macht den Vorschlag, dass Soldaten des Jagdkommandos zum Einsatz kommen. Dem können wir nicht folgen. Spätestens beim Nationalen Sicherheitsrat werden der Bundeskanzler und der Verteidigungsminister dieses unverantwortliche Vorgehen und die Anbiederung an die USA zu erklären haben. Wir müssen jetzt alles tun, damit das SPÖ-Vorgehen nicht zur Blamage für Österreich wird. Österreich soll in der EU an einer Lösung mitarbeiten und sich nicht in Alleingängen an die USA wenden."

