"Was gibt es Neues?": Oliver Baier startet wieder "verbale Jamsession" in ORF eins

Saisonstart in neuem Studio am 13. September

Wien (OTS) - In neuem Glanz meldet sich "Was gibt es Neues?" am Freitag, dem 13. September 2013, um 22.25 Uhr in ORF eins aus der Sommerpause zurück. Direkt im Anschluss an den Auftakt von "Die große Chance" präsentiert Oliver Baier sein neues Studio. Gleich bleibt, dass er seinem Rateteam - diesmal bestehend aus Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Klaus Eberhartinger, Andreas Vitásek und Viktor Gernot - seltsame Fragen stellt und lustige Antworten belohnt. Archivar Bruckmann beispielsweise kann sich nicht erklären, warum vor einigen Jahren Hunderte Holländer in Stuttgart ohne Hosen unterwegs waren. Außerdem gefragt wird u. a. nach dem "Dackelzug". Die Promifrage stellt schließlich "Die große Chance"-Präsentatorin Alice Tumler - sie möchte wissen, was man unter einem "Stehsammler" versteht.

Oliver Baier: "'Was gibt es Neues?' ist eine verbale Jamsession"

"Ich hab mich wahnsinnig gefreut. Wir sind nach zehn Jahren eine zusammengewachsene und eingeschworene Gemeinschaft. Es macht einfach irrsinnig viel Spaß." Über das Erfolgsrezept von "Was gibt es Neues?" meint Oliver Baier: "Das ist ganz einfach erklärt: Wir sind authentisch, wir sind so wie wir sind. Wir haben alle Spaß miteinander und lassen uns auf diese Sendung ein. 'Was gibt es Neues?' ist eine verbale Jamsession."

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

