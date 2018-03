FPÖ-Mölzer: Stärkere EU-weite Zusammenarbeit im Rahmen der GSVP ist zu begrüßen - Neutralität muß gewahrt bleiben

Die EU muss sich von der NATO lösen um eigenständige politisch-strategische Ziele verfolgen zu können

Wien (OTS) - Wenn in der heute abzustimmenden Entschließung des Europäischen Parlaments die Rede davon ist, dass es im Bereich der Außen- bzw. der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik "eine bessere Abstimmung und mehr Zusammenarbeit auf europäischer Ebene braucht, damit die EU auf der Weltbühne als wirksamer und glaubhafter Akteur wahrgenommen wird", dann sei dies absolut zu unterstützen, meint

der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Das völlig unkoordinierte Vorgehen in Libyen oder Mali oder aktuell in der Syrienkrise macht die Schwächen der EU offensichtlich und öffnet Tür und Tor für außereuropäische Mächte wie die USA, die sich einzelne Mitgliedsstaaten als Vasallen anzuheuern", hielt Mölzer fest.

Dabei sei eine stärkere innereuropäische Koordination nicht nur aufgrund von knapper werdenden Verteidigungsbudgets ein Gebot der Stunde, sondern allein schon deshalb, um der bisher in Europa vorherrschenden imperialistischen NATO-Ausrichtung eine auf Solidarität beruhende europäische Verteidigungsallianz gegenüberzustellen. "Es muss unser Ziel sein, durch Aufbau von gemeinsamen Strukturen den Einfluß der NATO in Europa zurückzudrängen, um wieder eigenständig und selbstbestimmt handeln zu können. Derzeit schaffen die USA an und die Europäer dürfen brav die Anweisungen ausführen und später auch für den Wiederaufbau in Krisenregionen finanziell aufkommen", betonte Mölzer.

Für Österreich als neutrales Land sei es wichtig sich bei all der gebotenen Solidarität mit unseren europäischen Nachbarn strikt an dafür relevanten rechtlichen Bestimmungen zu halten. "Sollte es im Rahmen der gemeinsamen militärischen Zusammenarbeit in Europa einmal zu Beschlüssen, wie z.B. Kampfeinsätzen, die über die derzeitigen Vertragsbestimmungen hinausgehen, kommen, müssen für Österreich selbstverständlich die verfassungsrechtlichen Schranken, sowie die Vorgaben der Charta der UNO und des Völkerrechts maßgebend sein", schloss Mölzer.

