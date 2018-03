"Die 25 peinlichsten TV-Momente der Welt" mit gar nicht peinlichen Quoten

Wien (OTS) - "Die 25 peinlichsten TV-Momente der Welt" am Mittwochabend waren ein voller Quotenerfolg. Bis zu 306.000 Zuseher ab 3 Jahre sahen das Ranking. Die Show erreichte in der werberelevanten Zielgruppe 12-49 Jahre hervorragende 15,8 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen 12,5 Prozent. Damit war die Show mit Sonja Zietlow die klare Nummer eins an diesem TV-Abend im Privat-TV und bescherte RTL den Tagessieg bei den Marktanteilen unter den privaten Sendern. In der Zielgruppe der 12-49-Jährigen erreichte RTL 11,7 Prozent Tagesmarktanteil und bei den 20- bis 59-Jährigen 10,3 Prozent.

In der nächsten "Die 25..." Show wird es leidenschaftlich: am 18. September ab 20.15 Uhr zeigt RTL "Die 25 originellsten Leidenschaften".

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting, IP, DRW im 5-Minuten-Intervall, enthält vorläufig gewichtete Daten

