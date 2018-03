Rücksicht hat Vorrang - Wiener Linien starten umfassende Kampagne

Richtiges Verhalten in Öffis - Hausordnung als wichtige Spielregeln

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Rücksicht hat Vorrang" starten die Wiener Linien mit kommendem Montag ihre Herbst-Kampagne rund um das Thema richtiges Verhalten in den Öffis. Nur durch Rücksichtnahme in den Öffis ist es möglich ein Wohlfühlklima für die täglich 2,5 Millionen Fahrgäste und einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Nicht alle der zigtausend Fahrgäste, die mit U-Bahn, Bus und Bim unterwegs sind, sind sich dieser wichtigen Spielregeln bewusst. Mit der Kampagne wollen die Wiener Linien in den nächsten drei Wochen generelle Rücksichtnahme für ein besseres Miteinander wieder ins Bewusstsein der Fahrgäste rufen.

"Wir wissen aus Kundenbefragungen, was die Fahrgäste der Wiener Linien stört und die Fahrt mit den Öffis mitunter weniger komfortabel macht. Mit der Kampagne wollen wir darauf hinweisen, dass jeder etwas dazu beitragen kann, damit die Wiener Öffis sicher, sauber und beliebt bleiben", so Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

Beginnend mit 16. September werden über Plakate, Inserate, die Wiener-Linien-Online-Kanäle, in Kinospots und Internet-Videos die Fahrgäste an die Einhaltung der Spielregeln in den Öffis erinnert. Auch spezielle Aktionen im Wiener-Linien-Netz werden plakativ die gegenseitige Rücksichtnahme in den Vordergrund stellen und wieder Bewusstsein dafür schaffen. Unter dem Motto "Mach was du willst, aber bitte nicht hier!", wird in der Kampagne auf Fehlverhalten wie zu lautes Musikhören, das Essen übelriechender Speisen, die Verunreinigung der Öffis oder belästigendes Telefonieren hingewiesen und klar gemacht, dass dieses Verhalten im Sinne der großen Mehrheit der Fahrgäste nicht erwünscht ist.

"Die beste Kampagne nutzt wenig, wenn nicht auch entsprechend gehandelt wird, deshalb werden wir sichtbar machen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich jeden Tag im Netz unterwegs sind und darauf achten, dass das Miteinander in den Öffis gut funktioniert. Dabei gilt: Erst herzlich, dann hart - wer Fehlverhalten nicht ändert, muss mit Konsequenzen rechnen", erklärt Wiener-Linien-Geschäftsführer Eduard Winter.

Meine, deine, unsere Öffis - MitarbeiterInnen als Testimonials

All jene MitarbeiterInnen, die täglich - oftmals in Zivilkleidung -Dienst in U-Bahn, Bus und Straßenbahn versehen, werden im Rahmen der Kampagne deutlich erkennbare AnsprechpartnerInnen für die Fahrgäste sein. So werden mehrere hundert Wiener-Linien-MitarbeiterInnen in Uniform und mit gut sichtbarem "Rücksicht hat Vorrang"-Button den Fahrgästen Unterstützung bieten, aber im Fall des Falles auch richtiges Verhalten einfordern. Auch nach der Kampagne werden die MitarbeiterInnen der Wiener Linien in Zukunft verstärkt auf die Einhaltung der Hausordnung achten.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

Tel.: (01) 7909-14203

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at