LinkedIn wächst: 4 Millionen Nutzer setzen im deutschsprachigen Raum auf das Business-Netzwerk / Wachstumssprung von LinkedIn DACH in zehn Monaten um 35 Prozent

LinkedIn, das mit weltweit 238 Millionen Mitgliedern größte professionelle Netzwerk, hat in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) einen Meilenstein erreicht und zählt nun vier Millionen Mitglieder. Seit Ende November 2012 konnte LinkedIn eine Millionen neue Nutzer gewinnen und wuchs so innerhalb von zehn Monaten um 35 Prozent.

Innovation als Wachstumstreiber für LinkedIn DACH

Seit seiner Gründung im Jahre 2002 verfolgt LinkedIn konsequent die Strategie, Wachstum durch gezielte Investitionen in das Produkt zu generieren. "LinkedIn ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen und wir sind stolz darauf, unseren Mitgliedern kontinuierlich neue spannende Produkte umsonst zur Verfügung zu stellen", sagt Till Kaestner, Geschäftsleiter DACH, LinkedIn. ""Unsere Dienste für mobile Geräte wachsen stark: Im Durchschnitt generieren wir ein Drittel unserer Unique Visits über mobile Apps. Daher liegt uns die Weiterentwicklung der LinkedIn-Apps besonders am Herzen. Aber auch bei den Unternehmenslösungen haben wir in den letzten Monaten Neuerungen eingeführt. Das unterstreicht das Wachstumspotential, welches wir in der DACH-Region sehen."

Folgende Neuerungen hat LinkedIn in den letzten Monaten im deutschsprachigen Raum eingeführt:

Die LinkedIn-Smartphone- und Tablet-Apps wurden vollständig überarbeitet. Sie bieten nun unter anderem die Möglichkeit, sich über das mobile Gerät für ein neues Konto anzumelden, Interaktionsmöglichkeiten direkt aus dem News-Stream heraus sowie Shortcuts zu Lieblingsfunktionen. Ein weiteres Feature ist eine Empfehlungsfunktion, mit der Nutzer Fähigkeiten ihrer Kontakte bestätigen können. Auf diese Weise werden die Profile noch aussagekräftiger.

Auch in die Recruiting- und Marketinglösungen für Unternehmen hat LinkedIn investiert. So steht die HR-Lösung Talent Solutions Personalverantwortlichen seit Anfang 2013 auf Deutsch zur Verfügung. Die Marketing-Lösung wurde im Frühjahr 2013 um die sogenannten Sponsored Updates erweitert, mit denen Unternehmensupdates wie Videos oder Präsentationen gezielt im News Feed der Nutzer positioniert werden können.

