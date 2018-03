Vorsorgekampagne 2: Ärztekammer präsentiert neu App "Gesund vorgesorgt."

Vorsorgeplaner und Selbsttests verhelfen zu bewussterem Umgang mit der eigenen Gesundheit

Wien (OTS) - Im Rahmen der neuen Vorsorgekampagne "Gesagt.Getan.Vorgesorgt." präsentierte die Wiener Ärztekammer auch eine neue Website www.gesagt-getan-vorgesorgt.at sowie die App "Gesund vorgesorgt.". Damit wolle man die Wienerinnen und Wiener dazu animieren, sich aktiv mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen, betont dazu Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. ****

Die neue App "Gesund vorgesorgt." ist eine umfassende Sammlung von relevanten Themen und Schwerpunkten zur Gesundheitsvorsorge. Sie beinhaltet Informationen und Servicekontakte unter anderem zu den Themen Allergien, Bewegung und Ernährung, Demenz, Haut und Sonne, HIV/AIDS, Krebs sowie Sucht. Die App wird außerdem laufend um neue wichtige Themenbereiche erweitert.

Szekeres sieht in der App einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Bewusstseinsbildung für Vorsorgeuntersuchungen und eine Hilfestellung, wichtige Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge auch umzusetzen.

Vorsorgeuntersuchungen planen für die ganze Familie

Der Kern der neuen Vorsorge-App ist der Vorsorgeplaner. Er bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihr Alter und Geschlecht einzugeben und daraus einen persönlichen Vorsorgejahresplaner zu erstellen. Den Usern werden die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen und auch Selbstuntersuchungen vorgeschlagen und in den Kalender des eigenen Smartphones übertragen. Eltern können im Vorsorgeplaner auch Profile für ihre Kinder anlegen und werden so an die Vorsorgeuntersuchungen der ganzen Familie erinnert.

Mit dem Tool "Smart Tipps" liefert die App den Nutzern Monat für Monat neue Gesundheitstipps, die einfach im Alltag umgesetzt werden können, um fit und gesund zu bleiben. Die "Smart Tipps" werden als Push-Benachrichtigung direkt auf das Smartphone zugespielt und bleiben danach auch zum Nachlesen am Gerät gespeichert.

Selbsttest für erste Risikoabschätzung

Unterschiedliche interaktive Selbsttests ermöglichen eine erste Auseinandersetzung mit wichtigen Gesundheitsthemen, eine erste Risikoabschätzung kann vorgenommen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen Selbsttests zu den Themen "Burnoutgefährdung" und "Hauttyp" zur Verfügung, im Laufe der aktuellen Kampagne "Gesagt.Getan.Vorgesorgt." werden in den nächsten Monaten noch weitere Selbsttests in der App veröffentlicht.

Zusätzlich erlaubt eine interaktive Ärztesuche den Nutzern das Suchen und Auffinden von Ärztinnen und Ärzten in der näheren Umgebung und auch von unterwegs. (ssch)

(S E R V I CE - Die Ärztekammer hat Informationsmaterialien zum Thema erstellt, die Patienten österreichweit direkt und kostenlos in der Pressestelle der Ärztekammer für Wien anfordern können: Tel.:

01/515 01-1223 DW, E-Mail: pressestelle @ aekwien.at. Die App "Gesund vorgesorgt." steht für alle User kostenlos im App Store sowie im Google Play Store zur Verfügung; alternativ kann die App auch über die neue Vorsorge-Website www.gesagt-getan-vorgesorgt.at downgeloadet werden.)

