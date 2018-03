SP-Bayr: "Fußball hat viele Gesichter" bei Goodball!

Wiener SPÖ stellt Team und unterstützt Veranstaltung

Wien (OTS/SPW) - Bereits zum fünften Mal findet am kommenden Samstag das "Goodball"-Fußballturnier am Wiener Sportklubplatz (Alszeile 19, 1170 Wien) statt. Im Rahmen des Fußballturniers mit anschließenden Live-Konzerten und DJs werden auch heuer Spendengelder für den guten Zweck gesammelt. Am Rasen kicken Teams karitativer Einrichtungen, NGOs oder private Teams, die für eine vorher gewählte Einrichtung antreten. Die Spenden werden auf die Einrichtungen der drei Siegerteams verteilt. "Fußball hat viele Gesichter" wird an diesem Turnier wieder mit einem eigenen Team teilnehmen, im Falle eines Sieges geht die finanzielle Unterstützung an die entwicklungspolitische Organisation GEZA.****

"Beim Fußballspielen kommt es drauf an, dass es ein sportliches und faires Spiel gibt, es ist letztendlich wurscht, wo derjenige geboren wurde, der das Tor schießt", ist die Wiener SPÖ Nationalratsabgeordnete und Initiatorin von "Fußball hat viele Gesichter", Petra Bayr, zutiefst davon überzeugt, dass es nicht nur im Sport sondern auch im Zusammenleben in der Stadt funktioniert, dass es nicht auf die Herkunft sondern auf das Engagement, das Aufeinander Zugehen und das Aufbringen von gegenseitigen Respekt der Menschen füreinander ankommt.

An "Fußball hat viele Gesichter" beteiligen sich bereits viele duzende Vereine, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Ausgrenzung am Fußballplatz zu setzen. Von der Bundesligamannschaft First Vienna FC bis zum Liganeuling Dynamo Donau reicht die Palette der aktiven Vereine. Als Dankeschön für das Engagement stattete "Fußball hat viele Gesichter" die Vereine mit einer kompletten Dressengarnitur aus. Über 100 teilnehmende Vereine garantieren, dass das Motto "Fußball hat viele Gesichter" auf allen Wiener Fußballplätzen bei SpielerInnen und Fans präsent ist. Mehr unter www.vielegesichter.at/fussball und www.goodball.at. (Schluss)

