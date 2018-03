NÖGKK: Rauchfrei in 5 Wochen

St. Pölten (OTS) - Wer mit dem Rauchen aufhören will, hat jetzt die beste Gelegenheit dazu: Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) bietet auch im Herbst wieder das bewährte Entwöhnungsprogramm "Rauchfrei in 5 Wochen" an. Und zwar in den Bezirken Amstetten, Gänserndorf, Korneuburg, Krems, Scheibbs, Schwechat und Zwettl.

Das Programm basiert auf wöchentlichen Beratungen durch Profis. Diese begleiten die Teilnehmer/innen bei der Umstellung auf ein neues rauchfreies Leben. Die schrittweise Entwöhnung beinhaltet regelmäßige Kohlenmonoxid-Messungen, eine Analyse des Rauchverhaltens, hilfreiche Motivationstechniken und Bewältigungsstrategien. Ebenso gibt es Informationen über medikamentöse Unterstützung und diverse Nikotinersatz-Präparate.

Der Kostenbeitrag beträgt Euro 25,00. Mitmachen können alle NÖGKK-Versicherten und Versicherte der BVA, SVA und SVB ab 18 Jahre. Nähere Informationen zu den Terminen und den Veranstaltungsorten gibt es in den jeweiligen Service-Centern (SC) der NÖGKK. Alle Details finden Sie auch im Internet unter www.noegkk.at.

Infos und Anmeldung unter 050899-DW

SC Amstetten: DW 0154

SC Gänserndorf: DW 0554

SC Korneuburg: DW 0954

SC Krems: DW 1054

SC Scheibbs: DW 1954

SC Schwechat: DW 2354

SC Zwettl: DW 2454

