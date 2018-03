VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Grüne vernichten Arbeitsplätze, SPÖ schaut zu

Wien (OTS) - "KMUs werden nicht nur die Mariahilfer Straße verlassen, wir befürchten dass der gesamte Innen-Gürtel-Bereich zur arbeitsmarktpolitischen Problemzone wird. Mehr als 80.000 Arbeitsplätze rund um die Mariahilfer Straße stehen auf dem Spiel, wenn die grünen Masterpläne erst einmal umgesetzt sind", so der Klubobmann der ÖVP Wien LAbg. Fritz Aichinger in Reaktion auf einen Artikel im heutigen Wirtschaftsblatt.

Fritz Aichinger: "Laut Handelsexperten werden die Randlagen und Seitenstraßen durch die Fußgängerzone in der Mariahilfer an Attraktivität verlieren. Schon jetzt klagen Wirtschaftstreibende in Mariahilf und Neubau über Kostensteigerungen und Umsatzrückgänge, weil sie sowohl von Lieferanten als auch von Kunden schwerer erreichbar sind. Werden die in der Presse kolportierten "Wünsche" der grünen Bezirkspolitikerin Susanne Jerusalem umgesetzt, alle Querverbindungen zum Ring lahmzulegen, dann gefährden die Grünen nicht nur die Mariahilfer Straße sondern den gesamten Innen-Gürtel Bereich."

"Dabei müssten doch bei Rot-Grün angesichts der aktuellen Wirtschaftsdaten längst die Alarmglocken läuten. Wien hat mit 10% die höchste Arbeitslosenrate Österreich, auch beim Wirtschaftswachstum ist die Bundeshauptstadt leider Schlusslicht. Während in Wien die Zahl der unselbständig Beschäftigten in den letzten 20 Jahren stagnierte, wurden österreichweit mehr als 410.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist kein Aufbruch, den wir so dringend brauchen, das ist Stillstand und Rückschritt", so der Klubobmann weiter.

"Jetzt zeigen die Grünen ihr wahres, wirtschaftsfeindliches Gesicht, die ÖVP Wien wird gegen dieses "Arbeitsplatzvernichtungsprogramm" mit allen Mitteln ankämpfen. Leider schweigt die SPÖ Wien zu all dem und wer schweigt, der stimmt bekanntlich zu", so Aichinger abschließend.

