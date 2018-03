Leichtfried: Verwirrspiel in der ÖVP um Gigaliner

Chefverhandler zu Gigalinern sieht "legistischen Pfusch" der Kommission - "Unverständlich, dass Hahn sich dafür stark macht"

Wien (OTS/SK) - Ein "Verwirrspiel rund um die Gigaliner", ortet der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten, Jörg Leichtfried, in der ÖVP. "Während sich die ÖVP-EU-Abgeordneten gegen den grenzüberschreitenden Verkehr von Gigalinern aussprechen, preist Kommissar Hahn in einem Brief die Vorzüge der Monstertrucks an. Hier herrscht dringender Erklärungsbedarf", so der Europaparlamentarier am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. *****

Leichtfried, Mitglied im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments, zeichnet als Chefverhandler für das Dossier Gigaliner verantwortlich, das in den kommenden Wochen und Monaten beraten wird. "Meine Position ist klar: Nein zum grenzüberschreitenden Verkehr der Riesen-LKW. Diese verkehrspolitische Maßnahme würde den umweltpolitischen Zielen der Europäischen Union widersprechen, sie sind ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr und es wären Milliarden nötig, um in Österreich die Infrastruktur anzupassen", sagt Leichtfried. Ebenso sei es kein Argument, dass kein Land gezwungen werde, die Gigaliner zuzulassen, denn es sei abzusehen, dass jene Länder, die sich verweigern, einem immensen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sein werden.

Für ihn sei es völlig unverständlich, dass sich Kommissar Hahn für die Ideen von Verkehrskommissar Siim Kallas einspannen lasse, anscheinend habe Hahn den Vorschlag der Kommission nicht gelesen. "Was die Kommission hier vorgelegt hat, ist legistischer Pfusch. So hat es im Vorfeld keine Folgenabschätzung gegeben, die Formulierungen sind in einigen Bereichen völlig vage und lassen sehr großen Interpretationsspielraum zu", bemerkt Leichtfried. So gebe es beispielsweise keine verbindlichen Vorgaben zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge.

Er wird daher im EU-Parlament Überzeugungsarbeit leisten, um eine Mehrheit der Abgeordneten dazu zu bewegen, die Vorschläge der Kommission abzulehnen. "Auch im Rat haben wir mit Verkehrsministerin Doris Bures eine starke Verbündete, die sich vehement gegen die Gigaliner ausspricht. Es bleibt zu hoffen, dass sich mehrere EU-Staaten der Position Österreichs anschließen und der Kommissionsvorschlag zurückgewiesen wird", betont Leichtfried abschließend. (Schluss) mis/mp

Sabine Weinberger, SPÖ-EU-Delegation, Tel.: 0043 1 40110 3612, e-mail: sabine.weinberger @ spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493