Minister Rudolf Hundstorfer besucht größten Pharmahersteller Österreichs

Novartis investiert nachhaltig in Österreich und leistet einen großen Beitrag zur Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze

Wien (OTS) - Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, informierte sich am Mittwoch bei seinem Besuch der Sandoz GmbH in Kundl/Tirol über die Leistungs- und Innovationskraft der Novartis Gruppe in Österreich. Kundl ist nicht nur der mit Abstand größte heimische Novartis Standort, sondern auch einer der weltweit führenden Antibiotika-Hersteller sowie der letzte verbliebene voll-integrierte Penicillin-Produzent der westlichen Welt.

"Wir brauchen in Österreich innovative Großbetriebe wie die Novartis Gruppe. Sie sichern direkt und indirekt tausende attraktive Arbeitsplätze im Land. Die hohe Exportquote alleine des Sandoz-Werks in Kundl sorgt dafür, dass sehr viel Wertschöpfung in Österreich bleibt und für sozialen Wohlstand sorgt", zeigte sich der Bundesminister während seines Rundgangs durch die Produktionsanlagen der Sandoz GmbH erfreut.

Neben Antibiotika entwickelt und produziert die Sandoz GmbH in Kundl - ebenso wie im nahen Schaftenau - auch hochkomplexe Biosimilars. Innerhalb des Novartis Konzernverbunds gelten die beiden Tiroler Standorte deshalb als bedeutende Kompetenzzentren für moderne Biotechnologie und wichtige Innovationsträger. Als Leitbetrieb der Tiroler Industrie investiert die Sandoz GmbH nachhaltig in die Erweiterung ihrer Entwicklungs- und Produktionskapazitäten und schafft damit kontinuierlich neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze.

"Der Besuch von Bundesminister Hundstorfer ist eine wichtige Bestätigung unserer Wachstumsstrategie in Österreich", unterstreicht Ernst Meijnders, Country President Novartis Austria. "Die Novartis Gruppe setzt seit jeher auf Investitionen in Österreich. Seit 1996 haben wir kumuliert knapp zwei Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung am Standort Österreich investiert. Mit 1,22 Milliarden Euro Wertschöpfung und einem direkten oder indirekten Beschäftigungseffekt auf rund 8.900 Menschen ist die Novartis Gruppe mittlerweile für 0,4% des Bruttoinlandsprodukts in Österreich verantwortlich und damit die Nummer 1 auf dem Gesundheitsmarkt."

Besonders interessiert zeigte sich Bundesminister Hundstorfer für die Lehrlingsausbildung in Kundl, die Arbeitsplatzinitiativen beispielsweise für qualifizierte Frauen sowie die betriebsinterne Kinderbetreuung "Sandoz Kids". 2011 erhielt die Sandoz GmbH den Staatspreis "Fit for Future" als bester Lehrbetrieb Österreichs für Großbetriebe in der Kategorie ab 250 Mitarbeiter. An den Tiroler Standorten werden seit über 50 Jahren junge Menschen zu Top-Fachkräften ausgebildet.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften auf der ganzen Welt einzugehen. Novartis hat ihren Sitz in Basel (Schweiz) und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen - mit innovativen Arzneimitteln, ophthalmologischen Produkten, kostengünstigen generischen Medikamenten, Impfstoffen und Diagnostika zur Vorbeugung von Erkrankungen, rezeptfreien Medikamenten und tiermedizinischen Produkten. Novartis ist das einzige global tätige Unternehmen mit führenden Positionen in diesen Bereichen. Im Jahr 2012 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von USD 56,7 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von rund USD 9,3 Milliarden (USD 9,1 Milliarden unter Ausschluss von Wertminderungen und Abschreibungen) aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen rund 128 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitstellenäquivalente) in über 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Die österreichische Novartis Gruppe ist in allen Kerngeschäftsbereichen tätig: Novartis Pharma GmbH und Forschungseinheit Dermatologie, Sandoz GmbH inkl. Standort Unterach am Attersee, Novartis Consumer Health-Gebro GmbH, Alcon Ophthalmika GmbH inkl. CIBA VISION GmbH und Novartis Animal Health für die Tiergesundheit. Als führender Pharmaproduzent, -investor und -exporteur Österreichs beschäftigte Novartis Austria 2012 rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, Investitionen in Produktions-Standorte und der Exportanteil bewegten sich erneut auf hohem Niveau. Das Exportgeschäft spielte insbesondere für die Unternehmen Sandoz GmbH und Novartis Animal Health GmbH eine zentrale Rolle. Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.at.

Zur Sandoz GmbH

Die Sandoz GmbH mit Sitz in Kundl/Tirol ist Österreichs größter Pharmaproduzent und -exporteur und beschäftigt an den drei Standorten Kundl, Schaftenau und Wien rund 3500 Mitarbeiter. Der Standort Kundl zählt zu den führenden Herstellern von Antibiotika weltweit und ist ein Pionier auf dem Gebiet moderner Biosimilars. Weitere Informationen finden Sie unter www.sandoz.at

