ÖWA bestätigt Trend zum Qualitätsjournalismus

Mehr als 1,5 Millionen Unique Clients nutzen das KURIER.at Einzelangebot

Wien (OTS) - Das Qualitäts-Nachrichtenportal des KURIER Medienhauses erzielt laut "ÖWA Basic August 2013" ein Wachstum von 19,85% im Vergleich zum Vorjahr und weist aktuell 1.557.860 Unique Clients aus. Das Dachangebot erreicht 1.978.060 Unique Clients.

Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses, zeigt sich erfreut über die Entwicklung am österreichischen Markt:

"Betrachtet man die Top 10 der Einzelangebote in der ÖWA Basic nach Unique Clients, zeigt sich auch Online ein deutlicher Trend zum Qualitätsjournalismus. Neben den großen heimischen Serviceportalen, die sich naturgemäß hoher Zugriffe erfreuen können, finden sich in den Top 10 ausschließlich Qualitätstitel. DerStandard.at, Krone.at, KURIER.at, kleinezeitung.at und diepresse.com bilden die Speerspitze der österreichischen Onlineangebote. Der User entscheidet sich also bewusst für Qualität. Unser Nachrichtenportal wächst kontinuierlich und wir orientieren uns weiterhin nach oben."

