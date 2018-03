Franz Hörl: "Unterinntaltrasse wird zur Farce und BM Bures schaut zu!"

Wien (OTS) - "Vollstes Verständnis und maximale Unterstützung" sichert NR Franz Hörl jenen Bürgermeistern zu, die derzeit zu Recht die Situation entlang der Unterinntaltrasse kritisieren. Noch immer ist ein beträchtlicher Anteil der Güterzüge in der Nacht auf der alten, oberirdischen Trasse unterwegs. Grund dafür ist die noch immer fehlende Aufrüstung privater Züge mit dem für das Befahren des neuen Tunnels notwendigen System "ETCS" (European Train Control System). Bereits Ende Jänner hatte Franz Hörl diesen Zustand kritisiert - bis heute hat sich anscheinend nichts daran geändert. "So wird die milliardenteure Unterinntaltrasse zur Farce und Verkehrsministerin Bures schaut einfach zu!", so Hörl. Besonders sauer stößt dem Nationalratsabgeordneten auf, dass es scheinbar einfach verschlafen wurde, die notwendigen Rahmenbedingungen bereits vorab zu schaffen. "Wie kann es sein, dass man eines der größten Infrastrukturprojekte des Landes plant, ohne gleichzeitig bereits die Umsetzung jener technischen Voraussetzungen bei allen Unternehmen sicherzustellen, die später für eine optimale Nutzung notwendig sind?" Hörl ortet hier jedoch nicht nur Versäumnisse in der Umsetzung, sondern auch eine "gehörige Portion Gleichgültigkeit" gegenüber der Bevölkerung. "Diese hat sich weder dieses wichtige Projekt, noch die entlang der Bahnstrecke lebende, noch immer vom Lärm geplagte Bevölkerung verdient", spricht Hörl Klartext.

