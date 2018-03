"Universum History"-Doku über "Die Pioniere der Ballonfahrt"

"Aufbruch zum Himmel" am 13. September um 22.40 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ungeahntes entdecken, Neues erforschen, der Erste sein, der in unbekannte Welten vordringt - diese Sehnsucht ist uns Menschen in die Wiege gelegt. Einer der ältesten dieser Träume ist der Traum vom Fliegen. Im Herbst 2013 jährt sich zum 230. Mal der Tag, an dem dieser Traum Wirklichkeit wurde. Die "Universum History"-Dokumentation "Aufbruch zum Himmel" von Stéphane Bégoin (deutsche Bearbeitung: Jutta Karger) erzählt am Freitag, dem 13. September, um 22.40 Uhr in ORF 2 die Geschichte der "Pioniere der Ballonfahrt". In "Die letzten Stunden der Hindenburg" zeichnet "Universum History" am Freitag, dem 20. September, um 22.40 Uhr in ORF 2 den letzten Flug des Luftschiffs nach und beschäftigt sich mit den Hintergründen der Katastrophe.

Die Brüder Montgolfier waren Papierfabrikanten, das Unternehmen schon seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Familie. Die beiden Männer waren naturwissenschaftlich gebildet und Neuem gegenüber aufgeschlossen. Die Idee für den Heißluftballon soll ihnen angeblich eher zufällig gekommen sein, dann jedoch folgten genaue Berechnungen und aufwendige Versuche mit immer größeren Gebilden aus Papier. Mittels Strohfeuer sollten ihre Ballons aufsteigen. Das Brüderpaar experimentierte mit feuchtem Stroh und verschiedenen Zusätzen, da sie anfangs überzeugt waren, es wäre der Rauch, der den Auftrieb erzeugt.

Die Papiermühlen der Montgolfiers standen in Annonay bei Lyon in Ostfrankreich, dort fanden auch die ersten Experimente statt. Doch bald erreichten die Sensationsmeldungen auch Paris, wo in den frühen 1780er Jahren - noch - König Ludwig XVI. und Marie Antoinette regierten. Der renommierte Physiker Jacques Charles von der Pariser Akademie der Wissenschaften bekam den Auftrag, seinerseits Versuche mit Ballons zu starten. Doch er verwendete dazu Wasserstoff in einer Hülle aus Seide, abgedichtet mit dem in Europa gerade erst in Mode gekommenen neuen Material Kautschuk.

Es muss ein atemberaubendes Spektakel gewesen sein, als die ersten Luftschiffe - der Ballon der Brüder Montgolfier war so hoch wie ein mehrstöckiges Haus - wie von Geisterhand bewegt zum Himmel aufstiegen. Es war auch ein erbitterter Wettkampf um die Gunst des Königs und um den Ruhm, als erster Mensch auf diese Weise zum Himmel aufzusteigen und in die Geschichte einzugehen. Wie in den Anfängen der Raumfahrt fast zweihundert Jahre später, wurden auch am 19. September 1783 zunächst Tiere - ein Schaf, eine Ente und ein Hahn -gen Himmel geschickt, bevor Ludwig XVI. erlauben wollte, dass unter königlicher Schirmherrschaft ein Mensch ein so großes Wagnis eingeht.

Zeuge dieser Pionierleistungen war damals ein gewisser Benjamin Franklin aus Amerika, selbst Wissenschafter und Erfinder des Blitzableiters, der sich zu dieser Zeit als Diplomat in Europa befand, um die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten zu erwirken. Das Rennen haben die Brüder Montgolfier gewonnen. Im November 1783 hoben zwei waghalsige Pioniere, Jean-Francois Pilatre de Rozier und Francois d'Arlandes, im Schlossgarten von La Muette zur ersten Fahrt in einer "Montgolfière" ab. Nur zehn Tage später gelang es Jacques Charles mit seinem Wasserstoff-Ballon in eine Höhe von 3.000 Metern aufzusteigen. Der Grundstein für die Geschichte der Luftfahrt wurde gelegt.

Diese Anfänge sind lange her, doch auch heute gibt es in Frankreich noch passionierte Ballonfahrer/innen, u. a. direkte Nachfahren der Brüder Montgolfier. Zum 230. Jubiläum der Pionierleistung ihrer Vorfahren haben sie den Plan gefasst, die "Montgolfière" exakt und detailgetreu nachzubauen, um das Erlebnis der ersten Fahrt im Heißluftballon selbst nachzuvollziehen. Die Dokumentation "Aufbruch zum Himmel" begleitet die Nachfahren der berühmten Erfinder bei ihrem ehrgeizigen Unterfangen und erzählt die Geschichte der Pioniere der Ballonfahrt. Mit dabei ist auch diesmal wieder ein begeisterter Amerikaner. Nicht Benjamin Franklin, sondern der Konservator des Smithsonian Luftfahrtmuseums in Virginia, Tom Crouch.

