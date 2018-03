Potenziale der Pressearbeit richtig ausschöpfen / Aufbaukurs für PR und Öffentlichkeitsarbeit im Oktober in Hamburg

Hamburg (ots) - Der Aufbaukurs "Public Relations für Fortgeschrittene" richtet sich an erfahrene PR-Leute, die frischen Wind in ihre Pressearbeit bringen wollen. "Das Besondere am Seminar ist die ausgesprochen praxisnahe Arbeit", sagt Jörg Forthmann, Referent des zweitägigen Media Workshops. Das Seminar findet am 17. und 18. Oktober in der Hamburger Hafencity statt.

"Wir bearbeiten eine ganze Reihe von Best-Practice-Beispielen und schöpfen aus der Erfahrung der Teilnehmer. Angefangen von der Konzeption über Pressearbeit im Web 2.0 bis hin zur Ansprache von Journalisten. So können die Teilnehmer viele Anregungen mitnehmen, die sie in der täglichen Arbeit direkt umsetzen können." so Forthmann weiter.

Die Teilnehmer sehen, wie sie zusätzliche Potenziale ihrer PR-Arbeit ausschöpfen und ihre Pressearbeit langfristig erfolgreich ist. Sie erhalten zudem Tipps für strategische PR-Konzepte und die effektive Dokumentation der Arbeitserfolge.

Terminankündigung: "PR für Fortgeschrittene - Aufbaukurs Public Relations" am 17. und 18. Oktober 2013 in Hamburg

Über den Referenten:

Jörg Forthmann ist Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH und leitet seit vielen Jahren Seminare zur Pressearbeit und Krisenkommunikation. Durch seine Tätigkeit als Referent in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Nestlé Deutschland AG und als PR-Berater in Hamburg besitzt er viel Erfahrung in der Gestaltung und Optimierung der Unternehmenskommunikation. Die journalistische Seite der Pressearbeit beherrscht er durch seine Ausbildung und Arbeit als freier Journalist unter anderem für das Hamburger Abendblatt.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das Seminarprogramm 2013/2014 der MW Media Workshop GmbH ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich.

