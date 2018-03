Die Welt ist voller Wunder! - "Göttin des Glücks" präsentiert neue Winter-Kollektion auf der Fashion Week.

Wien (OTS) - Göttin des Glücks, Österreichs Pionierin in der ökofairen Fashionszene, bringt im heurigen Winter eine Kollektion "voller Wunder" in die Läden. Asymmetrische Linien und runde Formen sind das Wiedererkennungsmerkmal, sie verschmelzen in gegenpoligen Designelementen. Gegensätze ziehen sich an: Die Grundtöne Blau, Grün, Aubergine und Schwarz werden aufgebrochen durch Herbsttöne in Safrangelb und Grau. Live ist die göttliche Wunder-Kollektion bei der MQ Fashion Week im Wiener Museumsquartier zu erleben. "Das wird für uns ein Heimspiel, ganz in der Nähe des neuen göttlichen Flagship-Stores im siebenten Bezirk", sagen Lisa Muhr und Igor Sapic von GDG.

FASHION SHOW der Göttin des Glücks



Datum: 14.9.2013, um 16:00 Uhr



Ort:

MuseumsQuartier Wien/quartier21

Museumsplatz 1, 1070 Wien



