Fachhochschul-Konferenz (FHK) fordert neuerlich Planungsdokument zur Entwicklung und Finanzierung des FH-Sektors

Wien (OTS) - Die FHK begrüßt die bei der heutigen Pressekonferenz vorgestellten Berichte der Hochschulkonferenz zu den Themen soziale Absicherung der Studierenden, Durchlässigkeit im tertiären Sektor, Stärkung der Qualität der hochschulischen Lehre und Profilbildung. "Es handelt sich um Bereiche, die für die Weiterentwicklung der Fachhochschulen und Universitäten wichtig sind und daher ist es gut, dass sie in der Hochschulkonferenz behandelt werden", so FHK-Präsident Holzinger nach der heutigen Pressekonferenz im Wissenschaftsministerium.

Holzinger weist aber darauf hin, dass gerade zum letzten Themenfeld, der hochschulischen Profilbildung, auch ein entsprechendes Planungsdokument für den FH-Bereich gehört, in dem die Zielvorgaben sowie die Finanzierung dargelegt sind. Im FH-Sektor ist dieses Planungsdokument der sog. "Entwicklungs- und Finanzierungsplan". "Der alte Plan ist bereits ausgelaufen. Ein neuer Plan ist noch immer ausständig. Damit gibt es derzeit kein Planungsdokument in dem die Ankündigungen von Wissenschaftsminister Töchterle den Sektor auszubauen und eine Valorisierung vorzusehen seitens des Wissenschaftsministeriums schriftlich niedergelegt sind", so Holzinger.

"Von einer neuen Bundesregierung fordern wir daher die umgehende Veröffentlichung und Umsetzung eines neuen Entwicklungs- und Finanzierungsplans. Um das fachhochschulische Profil fortbilden zu können, benötigen die Fachhochschulen einen Plan, der den Ausbau der Studienplätze, eine Valorisierung der Fördersätze sowie eine Basisfinanzierung für Forschung- und Entwicklung vorsieht", so Holzinger abschließend.

