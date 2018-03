Milestone gibt neue leistungsfähige Geräteserie Husky heraus

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - Der global führende Anbieter von Videomanagement-Software steigt mit einer

Reihe von hochleistungsfähigen NVRs in den Markt für Komplettlösungen ein

Milestone Systems, Hersteller von Open-Platform-IP-Videomanagement-Software (VMS), gibt eine neue Produktserie unter dem Namen Milestone Husky heraus. Diese NVR-Geräte bieten robuste, gebrauchsfertige Überwachungslösungen mit der hochentwickelten VMS von Milestone, die auf hochleistungsfähiger Hardware vorinstalliert ist.

"Milestone Husky ist eine neue Serie spezieller leistungsoptimierter, sofort einsetzbarer Lösungen für die Videoüberwachung. Bei der Konzeption der Husky-Geräteserie haben wir in grossen Massstäben gedacht: eine Produktreihe für verschiedenste Anforderungen mit robusten Plug-and-Play-Produkten, die jedoch konfigurierbar und skalierbar sind", sagte Lars Nordenlund, VP für Konzeption und Projektierung bei Milestone Systems. "Es sind leistungsfähige Geräte mit zuverlässigen, hochwertigen Komponenten und überlegenen Eigenschaften -Komplettlösungen mit schnellerer Verarbeitung, höherwertigerem Video und besserer Analytik."

Die gebrauchsfertige Milestone Husky-Serie wird mit einem Software Upgrade-Plan und einer Hardwaregarantie von drei Jahren ausgestattet und ist in drei Formen für unterschiedliche Überwachungsansprüche erhältlich:

Husky M10, ein elegantes kleines Gerät ohne Gebläse

Husky M30, ein hochleistungsfähiges Desktop-Gerät

Husky M50, ein leistungsstarkes Gerät für die Rack-Montage

Die Husky-Serie wird auch in Spezialanfertigungen mit über 40 verschiedenen Kombinationen abgestimmter Software und entsprechender Hardware angeboten. Die Boxen bieten schnelle Verarbeitung mit i3/i5/i7, hohe Speicherkapazität von 1 bis 24 TB, RAM-Optionen von 4 GB bis 16 GB und doppelte Netzwerk-Schnittstellenkarten.

Die bequem und schnell zu installierenden Milestone Husky-NVRs verfügen über automatische Geräteerkennung mit Assistenten zur Konfiguration des gesamten Systems. Die Lizenzschlüssel der Geräte sind voraktiviert. Die offene Plattform von Milestone unterstützt mehr als 2000 Kameramodelle von über 100 Herstellern und ist mit ONVIF- und PSIA-konformen Geräten kompatibel. Integration von Videoanalytik und Zugangskontrolle anderer Anbieter steigert den Wert noch weiter.

Der Kunde bekommt sofortigen Fernzugriff auf Live-Video und Aufzeichnungen durch eine flexible Auswahl von Client-Schnittstellen:

Milestone XProtect(R) Smart Client, XProtect(R) WebClient oder Milestone Mobile - alle in 26 Sprachen verfügbar.

Bei Husky M30 und Husky M50 ist die professionelle, komplett ausgestattete Milestone VMS vorinstalliert. Karten zeigen eine Übersicht der gesamten Einrichtung, und der Alarm-Manager ermöglicht sofortige visuelle Überprüfung, während Kamerasequenzen virtuelle Wachrundgänge ausführen. Der Arbeitsaufwand wird durch das Video-Zeitfenster, den Sequenzbrowser und die Schnellsuche minimiert - hoch entwickelte Untersuchungswerkzeuge mit bequemen Optionen zur Weitergabe von Beweismaterial und für den Export.

"Wir haben unseren Kunden aus dem unteren bis mittleren Komplexitätssegment in der Videoüberwachung zugehört und kommen ihnen nun mit einer komplett integrierten Lösung in der bewährten Milestone-Qualität entgegen. Mit der Milestone Husky-Serie steigen wir ernsthaft aus der Führungsposition bei VMS in den Gerätemarkt ein", erklärte Nordenlund.

Die Milestone Husky-Serie wird zunächst in den USA und Kanada im November erhältlich und kann bei Milestone-Vertriebspartnern vorbestellt werden. Die weitere Einführung in ausgewählten Regionen erfolgt im Laufe des Jahres 2014. Demonstrationen finden auf der Messe ASIS International in Chicago am 24.-27. September am Stand 2223 von Milestone statt.

Informationen zu Milestone Systems

Milestone Systems wurde 1998 gegründet und ist ein weltweiter Branchenführer im Bereich Open-Platform-IP-Videomanagement-Software. Die leistungsfähige, dabei einfach zu verwaltende, zuverlässige und bewährte Milestone-Überwachungstechnik wurde bereits in Tausenden von Kundenanwendungen installiert und unterstützt eine flexible Auswahl der Netzwerk-Hardware und Integration mit anderen Systemen. Die über Partner in mehr als 100 Ländern verkauften Milestone-Lösungen sind die besten Videolösungen für Unternehmen und ermöglichen das Management von Risiken, den Schutz von Menschen und Gütern, die Optimierung von Prozessen und die Reduktion von Kosten. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.milestonesys.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Courtney Dillon Pedersen, PR-Managerin, Tel. +1

(503) 719-3439