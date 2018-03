Gigaliner - Heinzl: ÖVP-EU-Kommissar Hahn agiert gegen Österreichs Interessen

Wien (OTS/SK) - "Österreich ist gegen Gigaliner. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Umso unverständlicher, dass EU-Kommissar Hahn jetzt für die Zulassung von Riesen-LKW lobbyiert", kritisiert SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl EU-Kommissar Hahn, der hier den österreichischen Konsens verlässt. Heinzl betont, dass die SPÖ bereits im Jahr 2009 gemeinsam mit dem Koalitionspartner einen Entschließungsantrag gegen die Zulassung von Gigalinern eingebracht hat. Dieser wurde mit den Stimmen aller im Parlament vertretenen Parteien beschlossen. "Ich fordere auch den ÖVP-Verkehrssprecher Bartenstein auf, sich von der Haltung Hahns zu distanzieren. Denn diese Position ist für Österreich unverrückbar. Nur gut, dass Verkehrsministerin Bures von Beginn an mit vollem Einsatz gegen den grenzüberschreitenden Gigaliner-Verkehr durch Österreich gekämpft hat", so Heinzl am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Riesen-LKW mit über 25 Meter Länge und einem Gewicht bis zu 60 Tonnen stellen nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sie würden einen teuren Umbau von Autobahnanschlüssen, Kreuzungen und Kreisverkehren notwendig machen und dem Ziel mehr Güter auf die umweltfreundliche Schiene zu bringen, zuwiderlaufen, betont Heinzl. Gigaliner stehen in krassem Widerspruch zu den europäischen und vor allem österreichischen Zielen einer nachhaltigen Verkehrspolitik und einer Verlagerung auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger.

ÖVP-EU-Kommissar Hahn sollte sich eigentlich auf die Seite seines Landes stellen und Verkehrsministerin Bures in ihrem Kampf gegen den Gigaliner-Verkehr durch Österreich unterstützen. "Denn hier ist eine mächtige Lobby aus Spediteuren und Fahrzeugindustrie am Werk, die eine Zulassung der Riesen-LKW mit allen Mitteln durchsetzen will und der ÖVP-EU-Kommissar Hahn jetzt, aus welchen Gründen auch immer, nachgibt", so Heinzl. Das wäre ein verkehrs- und umweltpolitischer Wahnsinn, gegen die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, die das nicht wollen. (Schluss) mo/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493