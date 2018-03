Musterhaus-Eröffnungswochenende "ELK 174 Passivhaus"

Wien (OTS) - Ort: Musterhaus ELK 174 Passivhaus

Am Blütenweg 2, A-6804 Feldkirch-Altenstadt

Datum: Samstag, 28. September und Sonntag, 29. September 2013

Zeit: 9-17 Uhr

Am Wochenende 28. und 29. September wird das jüngste ELK Musterhaus in Vorarlberg mit einem zweitägigen Eröffnungsfest gefeiert. Besuchen Sie mit Ihrer Familie das attraktive und energieeffiziente ELK 174 Passivhaus in Feldkirch-Altenstadt. Geboten wird ein vielseitiges Programm:

Hausbesichtigung

Bau- und Finanzierungsberatung

Kostenloser Imbiss & Getränke

Das ELK 174 Passivhaus vereint klares Design und energieeffiziente Technik. Nachhaltiges und umweltfreundliches Wohnen wird hier auf höchstem Niveau umgesetzt. Außen überzeugt das jüngste ELK Haus mit klarer Linienführung und zahlreichen durchdachten Details. Und innen mit bester Wohnatmosphäre und zeitgemäßer, großzügiger Raumaufteilung.

Ein Haus fürs Leben vom österreichischen Marktführer ELK.

Kommen Sie mit Ihrer Familie zum Eröffnungsfest, ELK freut sich auf Ihren Besuch!

Rückfragen & Kontakt:

ELK Fertighaus AG

Monika Wysoudil

Telefon 02853/705-154

E-Mail: monika.wysoudil @ elk.at