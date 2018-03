Verlängert: Science-Videowettbewerb für SchülerInnen und Studierende

Wien/Graz (OTS) - Passender Einstieg ins neue Schul- und Studienjahr:

Die Einreichfrist für den Videowettbewerb "Scienceclip des Jahres" wurde bis 4.10.2013 verlängert! Die Plattform ScienceClip.at sucht dabei Kurzclips, die Begeisterung für naturwissenschaftlich-technische Themen wecken und verbreiten können. Teilnahmeberechtigt sind SchülerInnen und Studierende, für die besten Einreichungen winkt ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro. Den Jury-Vorsitz übernimmt "Science Buster" Werner Gruber.

Unter dem Motto "Scienceclip des Jahres" sucht die Wissenschaftskommunikations-Plattform ScienceClip.at, eine Initiative des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik (OVE), kreative Kurzvideos, die naturwissenschaftlich-technische Themen verständlich und spannend in höchstens drei Minuten präsentieren.

Aufgrund zahlreicher Nachfragen wurde die Einreichfrist verlängert: Studierende und SchülerInnen können noch bis zum 4. Oktober 2013 Videos einreichen und so zum Start des Wintersemesters an ihrem Wettbewerbsbeitrag feilen. Eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Experimentalphysiker Werner Gruber ("Science Busters") bewertet die Clips. Am 12. November 2013 findet die Preisverleihung in Wien statt, bei der die besten Videos in den Kategorien "SchülerInnen" und "Studierende" mit jeweils 500 Euro Preisgeld ausgezeichnet werden.

Originalität, Kreativität und spannend präsentierte Inhalte sind gefragt!

Von der professionellen HD-Kameraausrüstung bis zur Handykamera kann alles genutzt werden, um den eigenen originellen Videobeitrag zu produzieren. Wie die Videos dabei erstellt werden, ist Nebensache -Kreativität, Originalität und die fachliche Korrektheit stehen im Mittelpunkt, nicht die technische Umsetzung.

Alle Informationen zu Wettbewerb (Einreichmodalitäten, Bewertungskriterien etc.) gibt es unter

http://www.scienceclip.at/Scienceclip_des_Jahres.html.

Über ScienceClip.at:

Die Onlineplattform ScienceClip.at gibt durch kurze, ansprechende Videoclips und direkten Kontakt mit ExpertInnen die Begeisterung von ForscherInnen an interessierte SchülerInnen weiter. ScienceClip.at bietet Einblick in den spannenden Alltag von ForscherInnen und ihre aktuellen Forschungsfragen, liefert verständliche Antworten auf komplexe Fragen und zeigt die "menschliche Seite" der Forschung. So wird bei Kindern und Jugendlichen die Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik geweckt. ScienceClip.at ist ein Projekt des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik (OVE), unterstützt von Alstom, APG, Infineon, Infonova, Kapsch Group, Oesterreichs Energie, Pöyry und Voith.

www.scienceclip.at

http://www.facebook.com/ScienceClip.at

Über den OVE:

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

www.ove.at

