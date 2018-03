VP-Donaustadt: Die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln muss gesichert bleiben!

"Ohne funktionierende Landwirtschaft gibt es keine nachhaltige Stadtentwicklung"

Wien (OTS) - Die ÖVP Donaustadt hat in der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung erneut betont, dass bei der Erarbeitung eines neuen Wiener Stadtentwicklungsplanes die Sicherstellung der Versorgung mit regionalen Lebensmitteln für die Bevölkerung weiterhin gewährleistet sein muss. Das Vorhaben von SPÖ und Grünen, den bäuerlichen Familien ohne viel Federlesen durch eine Umwidmung de facto die Existenzgrundlage dauerhaft zu ruinieren, wird entschieden abgelehnt.

"Wir stehen dazu, Traditionen und Werte weiterzugeben, um in der Donaustadt das funktionierende Gefüge von Mensch und Natur zu bewahren. Dafür braucht es auch unsere landwirtschaftlichen Betriebe, die wir seit Generationen in der Stadt haben. Die nötigen Anbauflächen sind in diesem Zusammenhang ein unabdingbarer Bestandteil, denn ohne Grund und Boden gibt es kein frisches Obst und Gemüse im Bezirk, weder beim Abhof-Verkauf, noch auf den verschiedenen Bauern- und Wochenmärkten und auch nicht in den Regalen der Supermärkte", erklärt ÖVP-Gemeinderat Martin Flicker, Betreuungsmandatar der Donaustadt.

In einer entsprechenden Resolution wurde daher - verbunden mit dem Hinweis auf den Agrarstrukturellen Entwicklungsplan (AGSTEP) als Teil des Wiener Stadtentwicklungsplanes - nochmals festgehalten:

1. Die Wiener Landwirtschaft trägt unmittelbar zur hohen Lebensqualität in Wien bei.

2. Wien profitiert von seiner Stadtlandwirtschaft und sichert in rund 700 Betrieben mit ca. 4.000 Arbeitsplätzen den regionalen Wirtschaftsstandort. Diese erbringen eine Wertschöpfung von über 100 Mio. Euro.

3. Wiens bäuerliche Betriebe benötigen für ihre Produktion und ihre Entwicklung entsprechende Flächen. Diese bieten auch die Grundlage für die Nahversorgung mit frischen Lebensmitteln.

4. Die Wiener Landwirtschaft sichert mit ihren produzierenden Betrieben die regionalen, saisonalen und heimischen Lebensmittel.

5. Durch die kurzen Anlieferwege werden die Emissionen gering gehalten und die Umwelt nur gering belastet (Ökologischer Fußabdruck).

6. Wien ist die einzige Weltstadt mit nennenswerter Landwirtschaft.

"Es kann und wird bei der Stadtentwicklung im 22. Bezirk nur einvernehmliche Lösungen unter Berücksichtigung der Interessen der bäuerlichen Familien geben. Eine Entscheidung am Reißbrett über die Köpfe der Betroffenen hinweg wird es mit uns definitiv nicht geben", so Flicker abschließend.

