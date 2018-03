Bures: "Nein zu Monstertrucks auf Österreichs Straßen" - Klarstellung von ÖVP zur Haltung von VP-EU-Kommissar Hahn gefordert

Gigaliner sind ein Sicherheitsrisiko, verursachen Milliardenkosten für Infrastruktur und bringen Rückverlagerung von Schwerverkehr auf die Straße

Wien (OTS/BMVIT) - Mit Unverständnis reagiert Verkehrsministerin Doris Bures auf die in einem Schreiben an den Bundesrat deklarierte Haltung von ÖVP-EU-Kommissar Johannes Hahn in Sachen Gigaliner. Hahn spricht sich darin vorbehaltlos für die Zulassung von Gigalinern im europäischen Grenzverkehr aus und führt dafür sogar umweltpolitische Gründe ins Treffen. Bures: "Gigaliner sind ein enormes Sicherheitsrisiko und würden Milliardenkosten im Bereich der Infrastruktur verursachen. Außerdem würde ihre Zulassung eine massive Rückverlagerung des Schwerverkehrs auf die Straße bedeuten." ****

Aus diesen, in zahlreichen Studien nachgewiesenen Gründen, habe Österreich gegenüber der EU bislang geschlossen eine klare Haltung gegen die Zulassung der Monstertrucks vertreten. Bures verlangt nun von der ÖVP eine rasche Klarstellung ihrer Position. "Gigaliner stehen in absolutem Widerspruch zu den europäischen und österreichischen Zielen einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Es geht dabei um eine der der wichtigsten verkehrspolitischen Weichenstellungen für die kommenden Jahrzehnte und um die Frage:

Setzen wir in Europa auf umweltfreundlichen Verkehr und damit auf Klimaschutz und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Stau und Abgasen oder auf ungebremst wachsenden LKW-Verkehr", so Bures. "Im Interesse Österreichs werde ich einer Änderung der Richtlinie im EU-Verkehrsministerrat auf keinen Fall zustimmen", versichert Bures.

Hintergrund: EU verhandelt neue Richtlinie

Derzeit wird auf europäischer Ebene die grenzüberschreitende Zulassung von Gigalinern verhandelt. Bisher sind die Riesen-Lkw (Länge von über 25 Metern und Gewicht bis zu 60 Tonnen) nur in Teilen Skandinaviens und den Niederlanden zugelassen sowie zu Testzwecken auch in einigen Bundesländern Deutschlands. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, sollen künftig Gigaliner auch Grenzen passieren dürfen. Es ist jedoch zu befürchten, dass mit dieser Regelung der erste Schritt hin zu einer europaweiten Zulassung gesetzt wird. Denn jene Staaten, die sich gegen die Gigaliner aussprechen, würden wirtschaftlich schwer unter Druck kommen. Verkehrsministerin Doris Bures: "Damit würde eine Hintertür für die EU-weite Zulassung der Gigaliner sperrangelweit aufgemacht."

Für Österreichs Verkehrssystem würden Gigaliner Milliardenkosten für die Infrastruktur, mehr Verkehrstote und eine massive Zunahme vom Schwerverkehr auf der Straße zulasten der umweltfreundlichen Schiene bedeuten. Das belegen zahlreiche Studien. Deswegen hat sich der auch Bundesrat vor wenigen Monaten mit einer entschiedenen Ablehnung der Gigaliner an die EU-Kommission gewandt. Die Antwort, die Johannes Hahn namens der Kommission an den Bundesrat und die Bundesländer schickte, lässt allerdings auf keinerlei Unterstützung durch den österreichischen EU-Kommissar der Volkspartei hoffen. Denn Hahn hat darin die Zulassung von überlangen und überschweren Lkws vorbehaltlos verteidigt.

Studienergebnisse zu den Auswirkungen von Giga-Linern

Verkehrsministerin Doris Bures hat bereits 2010 drei Studien über die Auswirkungen einer EU-weiten Zulassung von Gigalinern präsentiert und sie auch auf europäischer Ebene vorgelegt. Die wichtigsten Ergebnisse:

* 5,4 Mrd. Euro würden in Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen investiert werden müssen, um sie für die 60 Tonnen schweren und 25 Meter langen Mega-Trucks aufzurüsten - etwa für die Verstärkung von Brücken, in die Vergrößerung von Tunnel-Radien, die Verstärkung von Leitplanken oder die Vergrößerung von Pannenbuchten.

* Das Unfallrisiko nimmt zu, die Schwere von Unfällen und damit der Verletzungen steigt. Das Risiko für Pkw-Fahrer bei einem Unfall mit einem 60-Tonnen-Lkw getötet zu werden, ist viermal so hoch im Vergleich zum 40-Tonner.

* Der kombinierte Verkehr würde bei EU-weiter Zulassung von Gigalinern 74 Prozent seines Volumens verlieren - das wäre eine wirtschaftliche Bedrohung für jede europäische Güterbahn. Von 5,6 Mrd. Tonnen-Kilometer des kombinierten Verkehrs würden insgesamt 4 Milliarden Tonnen-Kilometer von der Schiene auf die Straßen verlagert. Das sind 1,3 Millionen Lkw-Fahrten mehr pro Jahr auf der Straße. Die Folgen für die Umwelt: ein Plus von 200.000 Tonnen an CO2.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at