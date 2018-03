Bis zu 315.000 Zuschauer: Erfolgreicher Auftakt für "Die Wahlfahrt"

Großes Interesse bei Jungen

Wien (OTS) - Frank Stronach und Josef Bucher waren gestern, am 11. September 2013, Hanno Setteles erste Beifahrer, die mit ihm auf "Wahlfahrt" gingen - und das Publikumsinteresse an diesem vom ORF-eins-Info-Team neu entwickelten TV-Format war groß: Bis zu 315.000 Zuseherinnen und Zuseher ließen sich die TV-Premiere in ORF eins nicht entgehen, im Schnitt gingen 293.000 bei 21 Prozent Marktanteil mit auf "Wahlfahrt". Erfreulich dabei - das Interesse der jungen Zuschauer. In der Zielgruppe 12-49 Jahre wurde ein Marktanteil von 27 Prozent erreicht, in jener der 12- bis 29-Jährigen 19 Prozent.

Weiter geht es am Mittwoch, dem 18. September, um 22.35 Uhr in ORF eins mit den "Wahlfahrten" von Eva Glawischnig und Heinz-Christian Strache.

Weiter auf Erfolgskurs ist der ORF-eins-Serienevent "Under the Dome":

Im Schnitt bis zu 392.000 (Folge 5) ließen sich die Zuspitzung der Lage in Chester's Mill nicht entgehen, in der Zielgruppe 12-29 Jahre erreichte die Steven-King-Verfilmung gestern bis zu 31 Prozent (28 Prozent bei E-49), beides in Folge 6.

